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الرياضي
شاكيرا: بيكيه أفضل قلب دفاع في العالم
شاكيرا: بيكيه أفضل قلب دفاع في العالم
21 مارس 2022 13:43

مدريد (أ ف ب)
صنّفت المغنية الكولومبية شاكيرا، زوجها جيرارد بيكيه بأنه «أفضل قلب دفاع في العالم»، بعد مشاركته الأحد في الفوز الكبير لفريقه برشلونة على مضيفه ريال مدريد 4-0 في «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبعد اكتساحه النادي «الملكي» المتصدر، قلص برشلونة الفارق إلى 12 نقطة مع مباراة أقل للفريق الكاتالوني، فكتبت شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي «جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علناً. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائماً».
تابعت المغنية اللبنانية الأصل البالغة 45 عاماً والتي يتبعها على موقع تويتر 52 مليون شخص و71 مليوناً على إنستجرام: «ليس لأنه زوجي، لكنه أفضل قلب دفاع في العالم».
وأردفت شاكيرا منشورها بصورة لها تظهر فيها بأصابعها إشارة إلى الرقم 4، عدد الأهداف الذي سجله «البلاوجرانا».
ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

شاكيرا
جيرارد بيكيه
برشلونة
ريال مدريد
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