أنشيلوتي يعترف بمسؤوليته عن خسارة «الكلاسيكو»

مدريد (أ ف ب)

أقرّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بتحمل مسؤولية الخسارة الفادحة التي تكبدها فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة على ملعبه سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني الأحد، مؤكّداً بأنه لم يُعدّ فريقه جيداً للمباراة.

وقال أنشليوتي: تشكيلتي لم تكن جيدة، الأمور لم تسر كما يجب، ولا أجد أي مشكلة في تحمل مسؤولية الخسارة الفادحة. لقد لعبنا بطريقة سيئة ولم أجهّز الفريق كما يجب، في بعض الأحيان نفشل، هكذا هي الأمور.

وأضاف: كنت مدركاً بأن هذه المباراة تتخذ أهمية خاصة لأنصارنا، وبالتالي فأنا آسف فعلاً. لقد تفوق علينا برشلونة وهو يستحق الفوز.

وأوضح: أمامنا أسبوعان للعمل خلال النافذة الدولية، سنستعيد المهاجم كريم بنزيمة والظهير فرلان مندي. لدينا الوقت لهضم هذه الخسارة، سنلتقط أنفاسنا ونستعد للسباق النهائي في الموسم من أجل حصد الألقاب، فترة التوقف ستعود علينا بالفائدة.

وعن إشراكه لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في مركز متقدم، أجاب أنشيلوتي الفائز بالدوري المحلي في أربع بطولات كبرى في مسيرته بإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا: كنا نريد سيطرة أكبر على الكرة والضغط عالياً، لكن بعد تخلفنا بهدف لم تسر الخطة الموضوعة ونجح الفريق المنافس في إلحاق الأذى بنا.

وختم: هذه الخسارة تؤلمنا من دون أدنى شك، لكن يتعين علينا المحافظة على توازننا، قد أفشل مرة واحدة لكن من النادر أن أفشل مرتين.

وعلى الرغم من الخسارة، لا يزال ريال مدريد يرتاح في صدارة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن إشبيلية الذي تراجع مستواه كثيراً في الآونة الاخيرة وسقط في دوامة التعادلات، كما أن فريق العاصمة بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي يحمل رقمها القياسي (13 مرة)، بعد أن أطاح باريس سان جيرمان الفرنسي، وضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب.