بالعربي يعود من «النسور» إلى «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

انضم التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان إلى تدريباته الفريق استعداداً لمباراة اتحاد كلباء في كأس الرابطة يوم الجمعة المقبل، والمرحلة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين بعد خروجه من قائمة «نسور قرطاج» في المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يحل المنتخب التونسي ضيفاً على منتخب مالي في العاصمة باماكو يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحتضن «استاد رادس» موقعة الإياب في الـ29 من الشهر نفسه.

وكان جلال القادري مدرب تونس قد استدعى بالعربي للانضمام للقائمة الموسّعة لمواجهتي مالي، ومع توقف الدوري توجه اللاعب للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، إلا أن المدرب استبعده من القائمة النهائية ضمن 10 لاعبين خرجوا من حسابات المدرب.

وانضم الدولي أبوبكر تراولي لاعب الفريق إلى منتخب جامبيا، الذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب تشاد، وسيكون الأجنبي الوحيد الغائب عن صفوف «البرتقالي» في مباراة اتحاد كلباء على أن يعود اللاعب نهاية الشهر الجاري.

ويواصل عجمان تدريباته اليوم بملعب راشد بن سعيد، ويسعى الصربي جوران مدرب الفريق للبحث عن مباراة ودية بعد مواجهة كلباء للحفاظ على مستوى اللاعبين الفني والبدني، إلا أن الجهاز الفني ينتظر تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري قبل تحديد الفريق الذي يلعب معه ودياً.

كان الجهاز الفني قد منح جميع اللاعبين راحة لمدة 4 أيام مع بداية توقف الدوري بعد المباراة الأخيرة أمام الشارقة، والتي خسرها 1-2، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 25 نقطة متساوياً مع النصر التاسع.