كأس رئيس الدولة للبولو ينتظر طرفي النهائي

غنتوت (الاتحاد)

تأهلت فرق بن دري وذئاب دبي والإمارات والحبتور إلى الدور قبل النهائي، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في نسختها الـ22 والمقامة بملاعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بعد ختام مباريات الدور التمهيدي، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يودع الخاسران البطولة.

ويقام الدور نصف النهائي غداً الأربعاء، حيث يلتقي بن دري مع ذئاب دبي، ويواجه في المباراة الثانية الإمارات نظيره الحبتور، وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بالمباراة النهائية ليسدل الستار على نشاط موسم نادي غنتوت، ويسبق المباراة الختامية على ذهبية البطولة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على برونزية البطولة، والتي تجمع بين فريقي غنتوت وأبوظبي حسب نظام اللائحة الفنية للبطولة.

وكان ختام الدور التمهيدي قد شهد فوز بن دري على أبوظبي 11-7 ليحافظ على صدارته، وفي المباراة الثانية تمكن فريق ذئاب دبي من الفوز على الحبتور بنتيجة 9-7 بعد مباراة متكافئة في أغلب فتراتها، أما اللقاء الثالث فحسمه الهدف الذهبي لصالح فريق الإمارات بفوزه على غنتوت بولو 9-8، بعدما سيطر التعادل 8-8 على مجريات المباراة حتى شوطها الخامس، ليأتي الفوز المثير بعد تمديد زمن المباراة لشوط إضافي بهدف الحسم الذهبي الذي سجله لاعب فريق الإمارات بولو لوكين مونتيبيرد.

أدار مباريات ختام الدور التمهيدي للبطولة طاقم الحكام الدولي المكون من تقروين ساوثويل، تيم بورن وبيتر وايت.