«اليد» يدفع بـ6 مرشحين في انتخابات الاتحاد العربي

رضا سليم (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد اليد ترشيح نبيل عاشور رئيس الاتحاد لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، في الانتخابات المقرر إقامتها في مصر يومي الأحد والاثنين المقبلين على هامش اجتماع الجمعية العمومية، كما تمت الموافقة على ترشيح عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام، وأنيسة عمر الشدادي رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد لمنصب نائب رئيس اللجنة النسائية، وعوض هويشل اليعقوبي لعضوية لجنة المسابقات، وداود المليح لعضوية اللجنة الإعلامية، وعبدالله سعيد الكعبي رئيس لجنة المنتخبات لعضوية الكرة الشاطئية.ومن المنتظر أن يتوجه وفد الاتحاد إلى القاهرة يوم السبت المقبل لحضور الجمعية العمومية للاتحاد العربي، ويضم الوفد نبيل عاشور رئيس الاتحاد وعبدالسلام المحيربي وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد.

يذكر أن الإمارات احتفظت بعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في الدورة الحالية، والذي يشغله محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد السابق، كما احتفظ الدولي صالح عاشور برئاسة لجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى انضمام 3 شخصيات إلى اللجان التنفيذية بعد اختيار داود المليح عضواً في لجنة التطوير والعلاقات العامة، كما انضم الحكم محمد ناصر لعضوية لجنة الخبرات بالاتحاد، والحكم إسماعيل سالم عضواً بمجموعة عمل كرة اليد الشاطئية.