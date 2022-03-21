خيول مزاد «بريز أب» الاستعراضي تصل دبي

محمد حسن (دبي)

وصلت إلى دبي الخيول المشاركة في مزاد دبي الاستعراضي «بريز أب» للخيول في عمر السنتين، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات جوفس العالمية الشهيرة، بحلبة الاستعراض بمضمار ميدان يوم بعد غدٍ «الأربعاء».

وتنحدر هذه النخبة من الخيول الصغيرة من أرفع السلالات في العالم وتشمل أبناء الفحول: «أميركان فيرو»، «أروجيت»، «كيرلن»، «دارك انجل»، «دباوي»، «أكسيد أند أكسل»، «فرانكل»، «جن رنر»، «أنتو مسشيف»، «أنفيسيبل سبريت»، «جستفاي»، «كودياك» وغيرها من الفحول المعروفة بجودة سلالتها.

ومن الأسماء الرنانة التي اشتملت عليها قائمة المزاد، مهر ينحدر من نسل الفرس «بولار ريفر» الفائزة بسباقي ألف جينيز الإمارات للفئة الثالثة وأوكس الإمارات في العام 2016، والمهر ينحدر من نسل الفحل «أميركان فيرو».

وتضم القائمة ابناً للفحل «هوكبيل»، الذي فاز بشعار جودلفين في عشر مناسبات، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، كان أهمها فوزه بسباق اكليبس ستيكس للفئة الأولى بمضمار سنداون في العام 2016، وسباق دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى في العام 2018.

أما الفحل الأشهر عالمياً، «دباوي»، والذي حقق أبناؤه أرقاماً قياسية في أوروبا وتصدر قوائم الفحول في كرنفال 2022، فيمثل في المزاد بمهرة وهي أخت غير شقيقة لفائز، وتنحدر من نسل «جويفول هوب» ابنة «شمردل» الفائزة بسباق مصنف وشقيقة الفائز بالديربي الإيطالي «كراكجاك كينج».