اليوم 08:37
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
خيول مزاد «بريز أب» الاستعراضي تصل دبي
خيول مزاد «بريز أب» الاستعراضي تصل دبي
21 مارس 2022 11:58

محمد حسن (دبي)
وصلت إلى دبي الخيول المشاركة في مزاد دبي الاستعراضي «بريز أب» للخيول في عمر السنتين، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات جوفس العالمية الشهيرة، بحلبة الاستعراض بمضمار ميدان يوم بعد غدٍ «الأربعاء».
وتنحدر هذه النخبة من الخيول الصغيرة من أرفع السلالات في العالم وتشمل أبناء الفحول: «أميركان فيرو»، «أروجيت»، «كيرلن»، «دارك انجل»، «دباوي»، «أكسيد أند أكسل»، «فرانكل»، «جن رنر»، «أنتو مسشيف»، «أنفيسيبل سبريت»، «جستفاي»، «كودياك» وغيرها من الفحول المعروفة بجودة سلالتها.
ومن الأسماء الرنانة التي اشتملت عليها قائمة المزاد، مهر ينحدر من نسل الفرس «بولار ريفر» الفائزة بسباقي ألف جينيز الإمارات للفئة الثالثة وأوكس الإمارات في العام 2016، والمهر ينحدر من نسل الفحل «أميركان فيرو».
وتضم القائمة ابناً للفحل «هوكبيل»، الذي فاز بشعار جودلفين في عشر مناسبات، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، كان أهمها فوزه بسباق اكليبس ستيكس للفئة الأولى بمضمار سنداون في العام 2016، وسباق دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى في العام 2018.
أما الفحل الأشهر عالمياً، «دباوي»، والذي حقق أبناؤه أرقاماً قياسية في أوروبا وتصدر قوائم الفحول في كرنفال 2022، فيمثل في المزاد بمهرة وهي أخت غير شقيقة لفائز، وتنحدر من نسل «جويفول هوب» ابنة «شمردل» الفائزة بسباق مصنف وشقيقة الفائز بالديربي الإيطالي «كراكجاك كينج».

مضمار ميدان
دبي
نادي دبي لسباقات الخيل
آخر الأخبار
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©