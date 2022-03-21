اليوم 08:37
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
انتخابات «عربي الدراجات» 7 مايو
انتخابات «عربي الدراجات» 7 مايو
21 مارس 2022 11:26

الشارقة (الاتحاد)
قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، في اجتماعه الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تحديد يوم 7 مايو المقبل موعداً لاجتماع جمعيته العمومية التي ستعقد في مصر، والتي تشهد عقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد لدورته المقبلة حتى 2024، لاختيار 9 أعضاء منتخبين، بمنْ فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائباه وأعضاء المجلس والعضو المرشح من قبل الاتحاد الفلسطيني للدراجات، وكذلك العنصر النسائي الذي سيتم انتخابه من قبل مجلس الإدارة المنتخب في أول اجتماعاته.
ويستضيف الاتحاد المصري للدراجات على هامش الجمعية العمومية، مسابقة كأس الاتحاد العربي لدراجة المضمار والتي تقام لأول مرة في عمر الاتحاد بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة في اجتماع سابق، بناء على توصية من المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي تقام خلال الفترة 8 - 12 مايو على مضمار القاهرة الدولي للدراجات، وتعقبها مسابقة كأس الاتحاد العربي للدراجة الجبلية، التي تستضيفها الجامعة التونسية للدراجات في مدينة الحمامات التونسية، خلال الفترة 24 - 29 مايو المقبل، ويتوقع مشاركة عربية كبيرة في المسابقتين المذكورتين واللتين سوف تشكلان باكورة انطلاقة الموسم الرياضي للاتحاد بتشكيلة مجلس إدارته الذي سيتم انتخابه.

الاتحاد العربي للدراجات
آخر الأخبار
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©