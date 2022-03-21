انتخابات «عربي الدراجات» 7 مايو

الشارقة (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، في اجتماعه الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تحديد يوم 7 مايو المقبل موعداً لاجتماع جمعيته العمومية التي ستعقد في مصر، والتي تشهد عقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد لدورته المقبلة حتى 2024، لاختيار 9 أعضاء منتخبين، بمنْ فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائباه وأعضاء المجلس والعضو المرشح من قبل الاتحاد الفلسطيني للدراجات، وكذلك العنصر النسائي الذي سيتم انتخابه من قبل مجلس الإدارة المنتخب في أول اجتماعاته.

ويستضيف الاتحاد المصري للدراجات على هامش الجمعية العمومية، مسابقة كأس الاتحاد العربي لدراجة المضمار والتي تقام لأول مرة في عمر الاتحاد بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة في اجتماع سابق، بناء على توصية من المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي تقام خلال الفترة 8 - 12 مايو على مضمار القاهرة الدولي للدراجات، وتعقبها مسابقة كأس الاتحاد العربي للدراجة الجبلية، التي تستضيفها الجامعة التونسية للدراجات في مدينة الحمامات التونسية، خلال الفترة 24 - 29 مايو المقبل، ويتوقع مشاركة عربية كبيرة في المسابقتين المذكورتين واللتين سوف تشكلان باكورة انطلاقة الموسم الرياضي للاتحاد بتشكيلة مجلس إدارته الذي سيتم انتخابه.