«مالية الآسيوي» تعتمد ميزانية 2022

دبي (الاتحاد)

شارك هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي في اجتماع اللجنة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ماريانو أرانيتا، وبحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور، إضافة إلى باقي أعضاء اللجنة.

وصادق الحضور على محضر الاجتماع السابق الذي انعقد أواخر سبتمبر الماضي، كما تمت مناقشة كافة البنود المطروحة في جدول أعمال الاجتماع الحالي.

واعتمدت اللجنة التقارير المالية المُدققة للاتحاد الآسيوي للعام المالي 2021، وميزانية عام 2022.

وتطرق الاجتماع إلى الأداء المالي والبيانات المالية عن السنة الماضية 2021.