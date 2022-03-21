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«مالية الآسيوي» تعتمد ميزانية 2022
«مالية الآسيوي» تعتمد ميزانية 2022
21 مارس 2022 11:19

دبي (الاتحاد)
شارك هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي في اجتماع اللجنة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ماريانو أرانيتا، وبحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور، إضافة إلى باقي أعضاء اللجنة.
وصادق الحضور على محضر الاجتماع السابق الذي انعقد أواخر سبتمبر الماضي، كما تمت مناقشة كافة البنود المطروحة في جدول أعمال الاجتماع الحالي.
واعتمدت اللجنة التقارير المالية المُدققة للاتحاد الآسيوي للعام المالي 2021، وميزانية عام 2022.
وتطرق الاجتماع إلى الأداء المالي والبيانات المالية عن السنة الماضية 2021.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
داتو ويندسور جون
هشام الزرعوني
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