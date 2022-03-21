هيرشي يمنح «الإمارات للدراجات» العلامة رقم 20

أبوظبي (الاتحاد)

قدَّم مارك هيرشي دراج فريق الإمارات أداءً قوياً في سباق بير سامبري ألفريدو الكلاسيكي في إيطاليا، والذي شهد عودته إلى خوض السباقات بعد أشهر من الغياب، حيث فاز هيرشي بالمركز الأول في السباق بفضل أدائه الهجومي القوي قبل 8 كم من خط النهاية، ليحرز بذلك الفوز العشرين لفريق الإمارات لهذا الموسم حتى الآن، حيث حقق توقيتاً بلغ 4:23:38 ساعة.

وتعليقاً على فوزه، قال مارك هيرشي: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز، فقد بذلت قصارى جهدي مع الفريق خلال الأشهر الماضية لاستعادة لياقتي والانطلاق نحو الفوز من جديد. أتوجه بالشكر إلى فريق الإمارات على ثقته بي، وعلى الجهود التي بذلها من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، حيث كانت إنجازات الفريق خلال الفترة الماضية دافعاً قوياً لي لخوض السباقات من جديد، بهدف الفوز واعتلاء منصة التتويج».

وكان الدراج البالغ من العمر 23 عاماً بعيداً عن السباقات في الأشهر الأولى من الموسم، بسبب الجراحة التي أجراها في خريف عام 2021، حيث أمضى فترة نقاهة لعدة أشهر قبل أن يستأنف التدريب في سييرا نيفادا في إسبانيا استعداداً لعودته إلى السباقات.