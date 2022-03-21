العامري ينتزع لقب «جولة مارس» للجولف

دبي (الاتحاد)

حصد صالح العامري لقب جولة "مارس" في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية للجولف، التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي المرابع العربية للجولف في دبي، وتعد الجولة الرابعة والختامية في أجندة البطولة لموسم 2021-2022، وسجلت مشاركة 60 لاعباً ولاعبة تنافسوا على ألقاب فئاتها الخمسة.

وفي فئة الأساتذة «فوق 50 عاماً»، تألق أمير البركي، بتقديم واحدة من أفضل جولاته منذ سنوات، وانتزاعه المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 40 نقطة.

وذهب لقب أفضل أداء إلى لاعب المنتخب الوطني راشد العمادي، بعد أن أنهي مضمار نادي المرابع العربية المكون من 18 حفرة بـ 80 ضربة، قبل أن تذهب جائزة القسم "إيه" المحدد بين "0 إلى 14 هانديكاب" وللجولة الثانية على التوالي إلى اللاعب محمد درويش بتحقيقه 29 نقطة، فيما سجلت منافسات القسم "بي" المحدد بين "14 إلى 24 هانديكاب" فوز علي العفريت بلقب هذه الفئة بتسجيله 30 نقطة.

وفي منافسات السيدات، سجلت لاعبة المنتخب ريم الحلو فوزها برصيد 36 نقطة، متفوقة بفارق خمس نقاط عن زميلتها في المنتخب علياء العمادي التي حلت بالمركز الثاني.

وحسم نجم منتخب الناشئين محمد سكيك منافسات فئته برصيد 34 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه حميد السويدي الذي حل بالمركز الثاني.

وفي البطولات التنشيطية المصاحبة، وضعت لاعبة المنتخب الوطني حمدة السويدي، بصمة جديدة لها، بانتزاع جائزة "أطول ضربة"، قبل تعاود ريم الحلو تألقها بانتزاعها أيضاً لجائزة "أقرب كرة إلى الحفرة" التي حققتها عند الحفرة التاسعة.

وشهدت البطولة مشاركة وفيرة من صغار اللعبة الواعدين من البنين والبنات والذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، بمقدمتهم الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، إلى جانب عدد من أصحاب الهمم وبمقدمتهم الشابة الدانه الهاشمي.

وقام أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد بتتويج الفائزين وبحضور مدربي المنتخبات سمير الولاني وأبريل لورين وفلور ومسؤول التسويق روبرت فيلا، بالإضافة إلى العديد من أولياء الأمور.