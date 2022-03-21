مجد «الرحلة 26» للكأس العالمي ينطلق من «أوبرا دبي»

دبي (الاتحاد)

تجري في الخامسة من عصر غدٍ الثلاثاء، في «أوبرا دبي»، مراسم قرعة الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي 2022، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة الخاصة لكل جواد، والتي يتحدد على ضوئها حظوظ كل مشارك في السباق، ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين، «131» خيلاً، ويشارك في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي «11» خيلاً من 6 دول.

وتبدأ مراسم القرعة بتوزيع الخيول على البوابات المتعلقة بأشواط كل من دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة «للفئة الأولى»، ودبي جولدن شاهين، والقوز للسرعة للفئة الأولى، وكأس دبي الذهبية «للفئة الثانية»، وديربي الإمارات «للفئة الثانية»، وجودلفين مايل «للفئة الثانية»، ودبي تيرف» و«دبي شيما كلاسيك»، قبل أن يتم إجراء قرعة الشوط الأقوى في العالم وهو كأس دبي العالمي.

وتجري مراسم القرعة بمشاركة عدد كبير من الملاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة السادسة والعشرين، وتجري قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

ويصل مجموع جوائز كأس دبي العالمي إلى «30.5» مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس برعاية طيران الإمارات، والذي اجتذب نخبة من الخيول، يتصدرها مرشحي الإمارات «ريل وورلد»، و«ماجني كورس» ثالث كأس دبي العالمي العام الماضي و«هايبوثيتكال».

ويمثل أميركا في السباق «لايف از جود» بطل البريدرز كب مايل، وبيجاسوس العالمي، و«هوت رود شارلي» الفئز في تجربته الوحيدة في الكرنفال، و«كنتري جرامر» و«ميدنايت بيربن» صاحبا المركز الثاني والثالث في كأس السعودية.

وتشمل القرعة أيضاً سباقي دبي تيرف للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، الذي يبلغ إجمالي جوائزه المالية 5 ملايين دولار، بمشاركة مميزة من الخيول، بالإضافة إلى سباق دبي شيماء كلاسيك البالغ إجمالي جوائزه المالية 6 ملايين دولار ومسافته 2410 أمتار.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد أقامت أمس الأول قرعة الأشواط الستة الأولى، التي تمت أمس بواسطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي أشواط «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، إلى جانب أشواط «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي، وسباق كأس القوز للسرعة لمسافة 1200 متر «عشبي»، وكأس دبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر «رملي».

وتتقدم خيول الإمارات لمالكيها بـ 13 انتصاراً، والخيول الأميركية بـ8 انتصارات، بالإضافة إلى فوز وحيد لكل من البرازيل واليابان وأستراليا والسعودية، وجاءت انتصارات خيول الإمارات عبر: سنجسبيل 1997، المتوكل 1999، دبي ميلينيوم 2000، ستريت كراي 2002، مون بلد 2003، إلكتروشونست 2006، انفاسور 2007، مونتروسو 2012، افريكان ستوري 2014، برنس بيشوب 2015، وثندر سنو 2018، وثندر سنو 2019، ميستيك جايد 2021.

وحققت الخيول الأميركية انتصاراتها عبر سيجار في النسخة الأولى 1996، سيلفر شام 1998، كابتن ستيف 2001، بليزنتلي بيرفكت 2000، روزيز ان ماي 2005، كيرلين 2008، ويل ارمد 2009، وكاليفورنيا كروم 2006.

فيما فض الاشتباك الجواد البرازيلي جلوريا دي كامبيو 2010، والياباني فيكتوري بيزا 2011، والأسترالي انيمال كنجدوم، والسعودي اروجيت 2017.

ويقام سباق شيماء كلاسيك بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها من خيول الإمارات «يبير» لجودلفين، و«حكم» لشادويل«، وتدفع اليابان بعدة خيول قوية يتصدرها»جلوري فاز«، وأوثرتي»، وهناك بطل كورنيشن كب «بايلدرايفر».

ويجتذب شوط القوز للسرعة، مشاركة 16 خيلاً، فيما يشارك في ديربي الإمارات 16 خيلاً، وكأس دبي الذهبي 14 خيلاً و16 في جودلفين مايل، و14 في سباق دبي جولدن شاهين، و16 في بطولة دبي كحيلة كلاسيك.

وتبلغ الجائزة المالية للشوط الرئيس 12 مليون دولار، توزع بواقع 7.2 مليون دولار للأول، و2.4 مليون دولار للثاني، و1.2 مليون دولار للثالث، و600 ألف للرابع، و360 ألفاً للخامس، و240 ألف دولار للسادس.