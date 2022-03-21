«حراب» يحلق ببطولة الإمارات للخيول بمضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «حراب» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بجائزة الشوط الخامس والرئيس على لقب بطولة الإمارات لمسافة 2200 متر، للفئة الأولى، البالغ جائزتها مليون درهم، والتي أقيمت بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وأقيم الحفل قبل الأخير في الموسم، الذي تضمن 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة والمهجنة، وتألف من 3 بطولات هي «الإمارات للفئة الأولى» وبطولة أبوظبي للخيول المهجنة، وديربي الإمارات العربي، وتتنافس في الحفل 84 من الخيول وبلغت جوائزه المالية 1.76 مليون درهم.

وجاء فوز «حراب» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناندو بينيرو، بفارق رأس عن «جوال الريف» بعد اللجوء لجهاز الفوتو فينيش، وسجل البطل زمناً وقدره 2:27:41 دقيقة.

وخطف «هارون» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة أنطونيو فريزو بطولة «ديربي الإمارات» في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 2:29:34 دقيقة.

وسجل «لو أوف بيس» لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار وقيادة أنطونيو فريزو «ثنائية»، الفوز في بطولة أبوظبي للخيول المهجنة في الشوط الختامي لمسافة 2200 متر «قوائم» ومسجلاً 2:15:75 دقيقة.

ونال «أسترال ديل سول» لعلي حداد، بإشراف إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، وقيادة شون كيران كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، ومسجلاً 2:31:80 دقيقة.

وفاز «أيه أف ليث» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بسباق المبتدئة من خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، في الشوط الأول ومسجلاً 1:46:26 دقيقة.

وحصد «شارك» لأبوظبي ريسنج بإشراف محمد دقاش، وقيادة برناندو بينيرو، جائزة الشوط الثالث لمسافة 2200 متر «تكافؤ» بفارق 6 أطوال، ومسجلاً 1:27:36 دقيقة.

وحصد المالك خالد خليفة النابودة بطولة الملاك، قبل انتهاء موسم سباقات أبوظبي، ومتبقي فيها سباق واحد، برصيد 15 فوزاً، فيما نال المدرب أرنست أورتيل بطولة المدربين بنفس الرصيد، ويتعادل تاج أوشي وأنطونيو فريزو برصيد 14 فوزاً على لقب بطولة الفرسان.