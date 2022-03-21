المستقبل سبب حيرة توخيل

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدي الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي قلقاً شديداً فيما يتعلق بمستقبل النادي اللندني، واعترف توخيل أن الإدارة الحكومية التي تتحكم في تسيير أعمال النادي وكل الأمور المتعلقة به بعد عرضه للبيع، منذ استبعاد الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالكه، وتجميد أمواله في إنجلترا، قد تؤثر بشدة على سير عملية التعاقدات الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ويخشى أن تتأثر خططه لإبرام صفقات جديدة بمسألة بيع النادي.

غير أن توخيل لم يشأ أن يستسلم تماماً لهذه الأفكار السلبية التي تراوده بين الحين والآخر وتشغل تفكيره، وحاول أن يكون إيجابياً ومتحمساً بشأن مستقبل الفريق وعلق قائلاً: نأمل أن يواصل النادي كتابة تاريخه الناصع في «ستامفورد بريدج»، وأنا أثق تماماً في قدرتنا على التكيف والتأقلم مع الوضع الجديد وإمكانية إيجاد حلول لأية مشكلات تواجهنا.

وكان توخيل صرح في بداية الأسبوع قائلاً: لا أريد التركيز على المشاكل، فربما تسير الأمور سيراً حسناً، وربما يقرر بعض اللاعبين شيئاً غير الذي كانوا يرغبون فيه من قبل، في ظل وضع آخر أو مواقف أخرى. وأضاف: هذه المحادثات الداخلية داخل أروقة النادي تطرح الكثير من علامات الاستفهام، وتبرز معها لفظ «لو».. لو حدث كذا وكذا وكذا، كشعار للمرحلة.

جدير بالذكر أن تشيلسي تعرض من قبل لعقوبة المنع من التعاقد مع أي لاعبين بالبيع أو الشراء، خلال سوق الانتقالات، ولم يكن مسموحاً له لمدة عام كامل، بضم أي لاعب جديد، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم في ظل الأحداث الجديدة التي طرأت على النادي.