5 عوامل تمنح "الكلاسيكو" لقب الأفضل حول العالم

مراد المصري (مدريد)

أكدت مواجهة "الكلاسيكو" التي تجمع بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، مجدداً، أنها المباراة الأفضل في العالم، على صعيد مواجهات الأندية في دوريات كرة القدم حول العالم، سواء بالأجواء الساحرة التي تابعها الجميع خلال تفوق برشلونة على ريال مدريد برباعية في قلب ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، أو بالأرقام والمشاهدات التي رصدتها «الاتحاد» في قلب الحدث.

وهناك 5 أسباب أو عوامل تمنح الكلاسيكو لقب الأفضل، أولها يتعلق بالناحية الفنية والأداء المرتفع من الفريقين وتقديمهما كرة قدم حقيقية طوال 90 دقيقة، حيث لم يحتسب حكم اللقاء أي وقت بدل ضائع في الشوط الأول، واكتفى بثلاث دقائق في الشوط الثاني، وسط أداء غير عادي من برشلونة تحديداً بواسطة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي أصبح أول مدرب يتفوق على ريال مدريد بفارق أربعة أهداف كلاعب وكمدرب، حيث كان أحد أعضاء الفريق الذي حقق الفوز 6 - 2 في 2009، وعاد الآن ليتفوق برباعية كمدرب، وذلك غير الانتصارات الكبيرة التي حققها برشلونة معه على غريمه التقليدي خلال مسيرة حافلة.

والمشهد الثاني للتفوق يرتبط بالتغطية الإعلامية والمتابعة المكثفة حول العالم، فتصدر وسم "الكلاسيكو" جميع أرجاء الكرة الأرضية، وتابع المباراة 650 مليون متفرج في 180 دولة، فيما كان الملعب كامل العدد.

وبرز العامل الثالث عبر التنوع الكبير في الجنسيات التي ظهرت بمدرجات البرنابيو، حيث ضجت مدريد بالحياة من القادمين من زوار من حول العالم خصيصاً لمشاهدة هذه المباراة، التي تأسر جميع مشاهدي كرة القدم، بوجود لافت من الجاليات العربية ودول لاتينية أفريقية وغيرها.

وجاء العامل الرابع في التقنيات الأحدث من نوعها في تصوير ورصد جميع تفاصيل اللقاء، حيث كان الطائرة العامودية تحلق فوق سماء البرنابيو قبل وخلال اللقاء، إلى جانب استخدام كاميرات بتقنيات سينمائية وأخرى متعددة لتضع العالم بأكمله في قلب الحدث.

أما العامل الخامس والأهم، فهو الجانب الأمن والسلامة داخل وخارج الملعب، فرغم الزخم الكبير للقاء والحماس الكبير المصاحب له، لكنه ما زال يتميز بكونه يخلو من أعمال العنف بين الجماهير، على غرار ما يحصل في الدوريات الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وغيرها، وهو ما يجسد القيمة الكبيرة لهذه المباراة التي ترفض الجماهير أن تفسدها بتصرفات خارجة عن النص.