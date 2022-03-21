«البرتقالي» يفتح باب العودة أمام كومان

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدي الاتحاد الهولندي لكرة القدم اهتمامه بإعادة رونالد كومان إلى العمل مرة أخرى مديراً فنياً للمنتخب البرتقالي، بعد نهائيات كأس العالم 2022، خلفاً لمواطنه لويس فان جال الذي يقود المنتخب حالياً، والذي أكد أنه لن يستمر بعد المونديال.

ويعتبر كومان عاطلاً عن العمل منذ إقالته من تدريب برشلونة في شهرأكتوبر الماضي، رغم فوزه مع البارسا ببطولة كأس ملك إسبانيا 2021.

وحل الإسباني تشافي هيرنانديز محل كومان على رأس القيادة الفنية للبلاوجرانا، ونجح في تحسين نتائج الفريق بدرجة كبيرة، أخرها فوزه في الجولة 29 للدوري الإسباني، على غريمه اللدود ريال مدريد في عقر داره وملعبه بالسانتياجو برنابيو بأربعة أهداف من دون رد ، ليحتل المركزالثالث في الترتيب برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط فقط عن الملكي.

وهناك اتجاه قوي لحصول كومان على وظيفة بنهاية العام الحالي، وتحديداً عقب انتهاء كأس العالم 2022، إذ ذكرت صحيفة "NOS " الهولندية أن الإتحاد الهولندي لكرة القدم يتفاوض بشأن عودة كومان لتدريب المنتخب البرتقالي، لتجديد العهد بينه وبين "الطاحونة الهولندية" ولتؤكد بذلك الأنباء التي ذكرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في هذا الشأن.

وقاد كومان "البرتقالي" خلال الفترة من 2018 إلى 2020، قبل أن يتولى تدريب برشلونة في أغسطس 2020، وخلفه مواطنه فرانك دي بوير في تدريب المنتخب، لكنه أقيل بدوره وجاء من بعده مواطنه لويس فان جال، بعد خروج هولندا من ربع نهائي يورو 2020.

ونجح هذا الأخير في التأهل بالمنتخب إلى نهائيات مونديال 2022، ولكنه صرح مراراً وتكراراً بأنه لن يستمر مع المنتخب بعد إنتهاء كأس العالم القادمة، ما فتح الباب أمام عودة محتملة لكومان.

يذكر أن المنتخب البرتقالي تحسن كثيراً مع كومان، بعد بطولتين كبيرتين فاشلتين، إذ نجح في أن يصل به إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".