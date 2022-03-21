دوري السلة الأميركي.. جريزليز يسحق روكتس في غياب مورانت

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل ديزموند بين وديلون بروكس 44 نقطة معاً، ليتغلب ممفيس جريزليز 122-98 على هيوستن روكتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، رغم غياب جا مورانت.

ولعب ممفيس بتوازن هجومي في غياب مورانت، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، بسبب آلام في الركبة اليمنى. وأحرز بين 24 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة من ستة لاعبين سجلوا عشر نقاط على الأقل مع جريزليز. وسجل بروكس 20 نقطة.

وأضاف دانطوني ميلتون 16 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة مع ممفيس صاحب المركز الثاني في القسم الغربي «49 فوزاً و23 هزيمة».

وسجل ممفيس 16 ثلاثية من 34 محاولة، من بينها أربع ثلاثيات أحرزها ميلتون.

وسجل ديفن بوكر 31 نقطة، ليقود فينكس صنز صاحب أفضل سجل في الدوري «58-14» لانتصاره الخامس على التوالي بتغلبه 127-124 على سكرامنتو كينجز بعد وقت إضافي.

وأحرز ميكال بريدجز 27 نقطة وأضاف لاندري شاميت 21 نقطة مع فينكس، الذي تأخر بفارق وصل إلى 14 نقطة في الربع الثالث. وسجل جافيل ماكجي 14 نقطة وأحرز دياندريه ايتون 12 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وضمن صنز بالفعل في وقت سابق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأحرز كل من جيسون تيتوم وجالن براون 30 نقطة، وتألق بوسطن سيلتيكس في الربع الثاني ليهزم دنفر ناجتس 124-104.

وسجل بيتون بريتشارد 17 نقطة وجرانت وليامز 13 نقطة مع بوسطن، الذي حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات. ويحتل سيلتيكس (43-28) المركز الرابع في القسم الشرقي.

وعزز يوتا جاز (45-26) موقعه في المركز الرابع بالقسم الغربي بفوزه 108-93 على نيويورك نيكس، بعد أن سجل له دونوفان ميتشل 36 نقطة في عودته للفريق بعد غيابه عن الانتصار 121-92 على لوس أنجلوس كليبرز يوم الجمعة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأحرز جوردان كلاركسون 23 نقطة مع جاز، الذي زاد من تفوقه على دالاس مافريكس إلى مباراتين في صراع المركز الرابع في الغرب، وأفضلية اللعب في الديار في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية. وسجل كل من رويس أونيل ورودي جوبير 14 نقطة وأضاف رودي جاي 13 نقطة.

وتعرض أتلانتا هوكس لانتكاسة في مساعيه لبلوغ الأدوار الإقصائية، بعد خسارته 117-112 أمام نيو أورليانز بليكانز، الذي سجل له يوناس فالاتشيوناس 26 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

ويحتل هوكس «35-36» المركز العاشر في القسم الشرقي.

وفاز أورلاندو ماجيك 90-85 على أوكلاهوما سيتي ثاندر بفضل 30 نقطة من ويندل كارتر جونيور، بينما سجل أوشي بريست 24 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليتغلب إنديانا بيسرز 129-98 على بورتلاند تريل بليزرز المتراجع.