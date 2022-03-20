«المسابقات» تدرس إقامة نهائي الكأس بالأسبوع الأول من مايو

معتز الشامي (دبي)

عقدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعات تنسيقية عدة؛ بهدف الترتيب لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة، وذلك بعد تأجيل الموعد الأولي المقترح والذي تحدد في 16 مارس الجاري، بسبب ارتباط الشارقة بمباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، والتي خاضها يوم 15 الجاري.

وتفيد المتابعات بأن اللجنة اقترحت أن يُقام النهائي خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، على أن يتم اختيار اليوم بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، فضلاً عن الترتيب لبحث أنسب المواعيد بما يتناسب مع ارتباطات الأندية مع دوري أدنوك للمحترفين، والذي سيتوقف للفترة من 7 وحتى 27 أبريل المقبل بسبب المشاركة من جانب أندية الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا بعد خروج بني ياس.

وكان من المفترض أن يُقام نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 7 من مايو المقبل، إلا أن قرار ترحيل نهائي الكأس إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، قد يتسبب بتغيير الموعد مع البحث عن التوقيت الأنسب في اجتماع مرتقب يحسم خلال اليومين المقبلين بشكل نهائي.

وعلى الجانب الآخر، أخضعت لجنة المسابقات مباريات كأس صاحب السمو للموسم الجاري للتقييم، لاسيما نظام الذهاب والإياب والذي تم تطبيقه في نصف نهائي البطولة، حيث تدرس اللجنة بالتشاور مع الأندية أن يتم تطوير شامل للبطولة، وربما طرح مقترح يتعلق بإقامتها بنظام الذهاب والإياب من دور الـ16 إلى نصف النهائي، خاصة بعدما أدى خوض المباريات على ملاعب طرفي المباراة بنظام الذهاب والإياب، في ارتفاع الحضور الجماهيري، الأمر الذي ساهم بإخراج مباريات البطولة بشكل أفضل.