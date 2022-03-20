عمار بن حميد يتوج الفائزين في «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

توج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجوائز بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في نسختها الـ19 التي أسدل عليها الستار أمس بمشاركة 150 خيلاً، ونال «شنجهاي أي أي» لمربط عجمان لقب بطل الفحول، وجاء ثانياً الفحل «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السعودية عبر «فويرتي» لسامي بن سعد.

وسيطرت خيول الإمارات على جوائز البطولة، بعدما حققت 15 ميدالية بواقع 6 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات، فيما نالت الكويت فضية، وبرونزية لكل من السعودية والأردن.

وحضر منافسات اليوم الأخير الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية نائب رئيس اللجنة العليا.

وحصدت «دي إكسبو» لمربط دبي الذهب الأول بلقب بطولة المهرات بعمر سنة، وحلت «دي نجلة» لمربط الخيول العربية ثانية، وظهرت الأردن عبر المهرة «نايا الحمود» ومنحت مالكها ثامر عواد المركز الثالث.

وتصدر مربط دبي بطولة المهرات بفوز «دي بيسان» بالميدالية الذهبية، فيما جاءت ثانية «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام وحصدت «إم دي أس هند» لإسطبلات أمارا الثالث.

وظهر مربط عجمان على منصة التتويج بفوز الفرس «بسندرستبموشايلو» بالمركز الأول في بطولة الأفراس وحصد مربط دبي الفضية عبر «دي فنانة» فيما جاءت «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي ثالثة.

وتغيرت الصدارة في بطولة المهور بعمر سنة، حيث فاز مربط الجواهر بالميدالية الذهبية عبر «جي أس تروي» فيما حصد «إس إم مشهور» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الفضية، ونال «ظاهر الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري البرونزية.

ونال «دي شهار» لمربط دبي لقب بطولة المهور والميدالية الذهبية، فيما جاء «عز الخشاب» للمالك الكويتي مبارك الخشاب ثانياً، وحصد البرونزية «ك أ نيشان» لخالد غانم مبارك الهاجري.