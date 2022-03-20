«محاربي الإمارات» تعاود التألق ب 3 نسخ متتالية في «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن تنظيم 3 نسخ متتالية للمرة الأولى منذ انطلاقها، حيث تقام البطولات الأفريقية والدولية والعربية «27 و28 و29»، في صالة الاتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، أيام الجمعة والسبت والأحد، بحضور المشجعين.

وتسعى بالمز الرياضية منظم الحدث، إلى استمرار التنظيم المبهر وبحضور مميز للأبطال ونجوم اللعبة من الدول العربية والأفريقية والعالمية، بهدف تعزيز حضور أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة. وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة تحضيراتها المكثفة لإقامة المنافسات، مع اكتمال وصول المقاتلين المشاركين في النسخ الثلاث إلى العاصمة أبوظبي، وانضمامهم إلى المعسكر المغلق وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال التحضيرات للحدث الذي سيشهد تنظيم 3 نسخ متتالية، واعتبره تحدياً جديداً للبطولة، التي تسعى إلى الاستمرار بقوة في حضورها العربي والأفريقي والعالمي، مشيراً إلى أن البطولات ستشهد مشاركة نخبة من أبطال ونجوم اللعبة، من ضمنهم أبطال النسخ الماضية الذين سيدافعون عن ألقابهم.

وأشار إلى سعيهم إلى مواصلة تقديم أفضل البطولات على المستويين الفني والتنظيمي، وترسيخ مكانة وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية جديدة للفنون القتالية المختلطة.

وأعلن درويش عن عقد مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء، بمقر شركة بالمز الرياضية بمشاركة الأبطال المقاتلين، يكشف من خلاله عن كافة تفاصيل البطولة والمقاتلين المشاركين وأحزمة البطولات الثلاث.