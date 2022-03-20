«الزعيم» يختبر جـاهزية «البدلاء» في «ودية الهلال»

معتز الشامي (دبي)

يخوض فريق العين، مساء اليوم، تجربته الودية الأولى خلال معسكره المقام حالياً، خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخبنا الوطني في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

ويلتقي العين، فريق الهلال يونايتد الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، في تجربة فنية الهدف منها تجهيز عدد من البدلاء لباقي مشوار الموسم، بما يخدم خطط الجهاز الفني، الذي يحرص على خوض تجارب ودية متدرجة خلال التوقف، فيما يسعى للترتيب لودية أخرى حدد لها الجهاز الفني يوم 26 الجاري، للوقوف على جاهزية اللاعبين ومدى استيعاب البدلاء للمتطلبات التكتيكية الفنية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين قد عاد للتدريبات مساء الخميس الماضي، وقد حرص الجهازان الفني والإداري على إشراك جميع العناصر خلال الحصة التدريبية الأولى، بعد الراحة السلبية التي منحها الأوكراني ريبروف المدير الفني للاعبين، واستمرت لمدة 5 أيام عقب مباراة الكلاسيكو أمام «العنابي»، بالجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويستعد «البنفسج» لمواجهة الوصل في الجولة 20 من الدوري، والتي لم يتحدد توقيتها حتى الآن، «تحدد لها بشكل مبدئي يوم 4 أبريل المقبل» عقب عودة اللاعبين الدوليين من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وعلى الجانب الآخر، تقدم العين باستئناف على عقوبة منع الجماهير من الحضور، على خلفية أحداث مباراة الكلاسيكو أمام الوحدة، وينتظر أن تبت لجنة الاستئناف في طعن العين والذي عرض دفع الغرامة المالية والمقدرة بـ200 ألف درهم، نظير رفع منع الحضور الجماهيري، حيث يشدد النادي على أهمية الحضور الجماهيري والدور الكبير لعشاق «البنفسج» في المدرجات، خاصة أن الفريق يقدم واحداً من أفضل مواسمه ويحتل صدارة الترتيب للدوري منذ الجولة الأولى.

ويبتعد العين بـ7 نقاط عن الوحدة الوصيف بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، ويسعى لمواصلة الأداء الإيجابي والسير على سكة الانتصارات في باقي مباريات الموسم الجاري حتى التتويج باللقب.