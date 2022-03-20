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«النواخذة» يعزز صدارة «الأولى» بـ «القوة 61»
«النواخذة» يعزز صدارة «الأولى» بـ «القوة 61»
20 مارس 2022 21:25

فيصل النقبي (الفجيرة)
عزز دبا الفجيرة صدارته المستحقة لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه مساء اليوم على مسافي 2-0 عن طريق خالد عبدالله، الذي سجل الهدف الأول بالدقيقة 12، وفزانسيسكو سوزا في الدقيقة 64 ليرفع «النواخذة» رصيده للنقطة 61 وبفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه العربي، الذي يملك 53 نقطة في المركز الثاني و9 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثالث بنهاية الجولة 24.
وعاد الفجيرة بفوز ثمين على مصفوت بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأخير حيث سجل لـ«الذئاب» حمد محمد بالدقيقة التاسعة و لوكاس سيلفا بالدقيقة 40 وسجل هدف مصفوت كارلوس ألبرتو في الدقيقة 42 ليرفع الفجيرة رصيده للنقطة 36، وبقي مصفوت عند نقاطه العشرين.
وشهدت المباراة حالتي طرد بالتساوي بين الفريقين بسبب الخشونة.
وفي آخر مباريات الجولة تعادل جلف أف سي على الحمرية 2-2 سجل للحمرية جوان بيريرا بالدقيقة 48 وتعادل لجلف أف سي جابريل سانتانا بالدقيقة 58، ثم سجل عبدالله موسى الهدف الثاني لجلف بالدقيقة 81 وتعادل فيصل خليل للحمرية بالدقيقة 96 من المباراة ليرفع الحمرية رصيده للنقطة 47 وجلف إف سي للنقطة 22.

دبا الفجيرة
الفجيرة
مسافي
دوري الدرجة الأولى
البطائح
الحمرية
النادي العربي
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