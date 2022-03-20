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الرياضي
الشارقة بطل «أقوياء اليد»
الشارقة بطل «أقوياء اليد»
20 مارس 2022 19:22

رضا سليم (دبي)

حسم فريق الشارقة درع دوري أقوياء اليد للمرة السادسة عشرة في تاريخه والسادسة على التوالي قبل نهاية المسابقة بجولة بعد فوزه على مليحة بنتيجة 32 - 19 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة ليرفع «الملك» رصيده إلى 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي والجزيرة، حيث يتساوى الفريقان برصيد 16 نقطة في المركزين الثاني والثالث.
كان «الملك» الشرقاوي قد تصدر الدور التمهيد للبطولة قبل أن يتأهل للدور نصف النهائي وتصدر المجموعة الأولى وحصل على نقطتين اعتباريتين في الدور النهائي ولم يخسر الفريق أي مباراة على مدار الموسم.
ويلتقي الشارقة في الجولة السابعة والأخيرة مع النصر يوم الأحد 27 مارس الجاري بصالة الملك الشرقاوي فيما يلتقي في الجولة الأخيرة الوصل مع مليحة بصالة الإمبراطور وشباب الأهلي مع العين بصالة الفرسان ودبا الحصن مع الجزيرة بصالة الحصن.

دوري اليد
الشارقة
شباب الأهلي
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