نجاح لافت لـ«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في جولة لندن

لندن (وام)

اختتمت مساء اليوم منافسات اليوم الأول من جولة لندن ضمن منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، المقامة على صالة كوبر بوكس آرينا في العاصمة الانجليزية، والتي توزعت نزالاتها على عدة فئات للناشئين والبراعم والأساتذة، إضافة إلى النسخة العاشرة من «ملك البساط» للوزن المتوسط.

وحضر منافسات اليوم الأول وتوج الفائزين روضة العتيبة نائب سفير الدولة في المملكة المتحدة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، فضلاً عن عدد كبير من مشاهير وأساطير اللعبة في إنجلترا والعالم.

جاءت المنافسات قوية ومثيرة في جميع الفئات باليوم الأول في ظل إقبال كبير على المشاركة بلغ 568 لاعباً ولاعبة من 46 دولة حول العالم. واكتسبت المنافسات قيمة مضافة في ضوء كون جولة لندن من بطولات الفئة الأولى التي تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة تصنيفية، و2400 نقطة للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة لأصحاب المركز الثالث وذلك بالتصنيف السنوي العالمي المؤهل لجائزة أبوظبي العالمية، فضلاً عن الجوائز المالية التي تبلغ 225 ألف دولار.

توج بالميداليات الذهبية 91 لاعباً ولاعبة، بينما حصل 86 لاعباً ولاعبة على الميداليات الفضية، و63 لاعباً على الميداليات البرونزية. ففي منافسات «ملك البساط» التي شارك بها 6 من المصنفين الأوائل في العالم، والذين سبق لهم الفوز ببطولات نظمتها الرابطة، توج البطل العالمي أندرسون فييرا باللقب في الوزن المتوسط بعد منافسات مثيرة، حظيت بتشجيع كبير وتفاعل استثنائي من الحضور في المدرجات.

من ناحيته، أشاد محمد سالم الظاهري بالتنظيم الاحترافي الذي لم يترك شيئاً للمصادفة، والذي أصبح سمة أساسية في كل بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي تزيد على 100 بطولة حول العالم كل عام، مشيراً إلى أن الأجواء كانت مميزة ومفعمة بالنشاط في صالة كوبر بوكس آرينا بالقرية الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، ما انعكس على مستوى المنافسات في البطولة باليوم الأول، وتوقع أن تكون أكثر إثارة في اليوم الثاني المخصص لفئة المحترفين.

وعبر عن شكره لسفارة الدولة في المملكة المتحدة، وروضة العتيبة على حضورها وأكد أن اتحاد الإمارات للجو جيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، يحرص على مد جسور التعاون والشراكة مع كل دول العالم ويسعى دائماً للترويج لدولة الإمارات خارج الحدود بأفضل صورة، وأن أبوظبي هي عاصمة الجو جيتسو العالمية، وقال: كم كنت سعيداً عندما رأيت لاعبين ولاعبات من 46 دولة لديهم إيمان راسخ بأن أبوظبي توفر لهم أفضل منصات التنافس في العالم، ومن أجل ذلك فإن أبرز المصنفين والمصنفات في العالم يحرصون على المشاركة في بطولاتها، سواء كانت بالإمارات أو خارجها، والسبب الرئيسي في الوصول إلى هذه المكانة المرموقة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجو جيتسو.