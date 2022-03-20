شباب الأهلي بطل كأس الدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية 2021 - 2022، التي أقيمت على مسار الدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات في أبوظبي، لمتسابقي فرق الأندية والهواة لمسافة 100 كم، بمشاركة 115 دراجاً من 18 فريقاً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الدراجات ونادي أبوظبي للدراجات.

وحل في المركز الثاني نادي أبوظبي للدراجات، وفي المركز الثالث نادي النصر.

وفي فئة الهواة، فاز بالمركز الأول فريق شرطة دبي وحل ثانياً فريق الشعفار جميرا، فيما جاء في المركز الثالث فريق ياسي، وفاز السولفيني بول جريجا من فريق شباب الأهلي دبي بلقب الفردي للأندية، فيما فاز حمزة ياسين من شرطة دبي بلقب الفردي للهواة.