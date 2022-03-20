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1459 نقطة تفصله عن «عبدالجبار».. ليبرون وصيف هداف الـ«NBA»
1459 نقطة تفصله عن «عبدالجبار».. ليبرون وصيف هداف الـ«NBA»
20 مارس 2022 14:26

واشنطن (أ ف ب)

أصبح "الملك" ليبرون جيمس ثاني أفضل هداف في تاريخ الموسم المنتظم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متجاوزًا رقم كارل مالون، خلال المباراة التي خسرها فريقه لوس أنجلوس ليكرز 127-119 ضد مضيفه واشنطن ويزاردز.
بدأ ليبرون «37 عامًا» المباراة وهو بحاجة إلى 20 نقطة، ليكسر الرقم المسجل باسم مالون «928 36 نقطة»، لينجح في تحقيق هذا الإنجاز بعد أن أنهى المباراة مع 38 نقطة رافعًا رصيده إلى 947 36.
قال جيمس بعد المباراة: بمجرد أن أكون جزءًا من هذا الدوري لهذه السنوات العديدة، أن أكون مع هؤلاء المسجلين الكبار في تاريخ اللعبة، هؤلاء الذين شاهدتهم أو درست وقرأت عنهم وألهموني، فإن هذا يجعلني غير قادر على إيجاد الكلمات".
وتابع اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في مجموع النقاط في تاريخ الموسم المنتظم والأدوار الإقصائية: إنه شرف لي، لأصدقائي، لعائلتي، أن يعيشوا هذه اللحظات، ولكل شخص تشارك معي هذا المشوار.
ولم يتأخر ليبرون خلال المباراة في مسعاه لتحطيم هذا الرقم ووصل سريعًا إلى عتبة العشر نقاط، قبل أن يسجل ثلاثيتين تواليًا في وقت مبكر من الربع الثاني.
أضاف اللاعب المتوج بلقب الدوري أربع مرات ثلاثية أخرى ليعادل رقم مالون، قبل أن يصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري المنتظم بثنائية من تحت السلة، قبل قرابة الخمس دقائق من استراحة الشوطين.
وقفت جماهير واشنطن تصفيقًا له ورد لهم التحية شاكرًا إياهم.
وبات ليبرون متخلفًا الآن فقط عن كريم عبد الجبار حامل الرقم القياسي مع 387 38 نقطة.

ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
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