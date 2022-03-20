«الأبيض الأولمبي» يتأهب لمواجهة «التنين» في «دولية دبي»

معتصم عبدالله (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي، تدريباته استعداداً لانطلاقة مشواره في البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، والتي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة IAST SPORTS للفترة من 23 إلى 29 مارس الحالي بمشاركة 10 منتخبات.

ويخوض منتخبنا مباراتين في الدور الأول للبطولة الدولية الودية، والتي تُلعب خلال أيام الفيفا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الصين في 23 مارس، على أن يخوض مباراته الثانية أمام أوزباكستان يوم 26 مارس، تعقبها مواجهات تحديد المراكز، وتُلعب مباراتي «الأبيض» بملعب نادي ضباط الشرطة في دبي.

من جهته، استقر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم على مشاركة منتخب الشباب تحت 20 عاماً، في البطولة الدولية الودية للمنتخبات.

ويمثل منتخب كرواتيا، القارة الأوروبية في قائمة المنتخبات المشاركة والتي تضم ايضاً الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلاند، حيث تستعد منتخبات «القارة الصفراء» خلال البطولة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويواجه منتخب كرواتيا تحت 20 عاماً في مباراتيه خلال الدور الأول لدولية دبي منتخب اليابان في الجولة الأولى مساء الأربعاء، على أن يلتقي فيتنام في الجولة الثانية المقررة السبت 26 مارس.