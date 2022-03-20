منتخب «الشاطئية» يكثف تحضيرات «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية على الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب الإسباني راميرو أماريللي، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الشاطئية، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر يونيو المقبل.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني 23 لاعباً، وهم: وليد المحمدي، محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، على المحمدي، أحمد ملاحي، حميد جمال، حسن الحمادي، سعيد عيد، راشد عيد، عبدالله درقاني، عبدالله عباس، بطي عبدالحسين، جمال محمد، حسين علي، عبدالله الشاري، حسن عبدالله، حريز علي، حسين حمزة.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية أن القائمة الحالية للمنتخب تُعد من أهم الأهداف التي حققتها مسابقة دوري الإمارات للكرة الشاطئية، حيث ضمت العديد من العناصر المميزة التي اختارها مدرب المنتخب وجهازه الفني المساعد من خلال مباريات الدوري، مؤكداً أن الكرة الشاطئية تحظى بدعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وأشار البدواوي إلى أن «أبيض» الشاطئية سيخوض أربع مباريات ودية في شهر أبريل المقبل ضمن برنامج اعداده للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي ستُعطي الجهاز الفني للمنتخب فرصة لتجربة جميع اللاعبين، وخلق حالة من الانسجام والترابط بين خطوط المنتخب، إضافة لاختيار اللاعبين الأنسب والأكثر جاهزية في القائمة النهائية التي سنخوض بها منافسات البطولة الإقليمية.

وأكد البدواوي أن اتحاد الكرة حريص على تحضير منتخب الشاطئية من خلال تنفيذ البرامج الفنية وإقامة المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية، لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية، بهذا الجيل المميز من اللاعبين، الذين حققوا ألقاباً عدة خلال الفترة الماضية.