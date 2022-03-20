انتصار العين و«جو برو» في ختام «الجولة 9» لدوري السيدات

دبي (الاتحاد)

اختتمت مباريات الجولة التاسعة لدوري كرة القدم للسيدات، وأسفرت المباراة الأولى للجولة عن فوز نادي العين على فريق بي أس أم بثلاثة أهداف نظيفة، وبالنتيجة نفسها انتهت المباراة الثانية بفوز فريق أكاديمية جو برو سبورتس على فريق أكاديمية إي أف سي.

وفي ختام منافسات الجولة التاسعة، يستمر نادي أبوظبي الرياضي في صدارته للدوري برصيد 21 نقطة، يليه أونكس ثانياً، والعين ثالثاً ولكليهما 18 نقطة، ثم فريق أكاديمية جو برو رابعاً وله 15 نقطة، ثم وولفهاوندز خامساً برصيد 12 نقطة، ولاليغا سادساً بـ 7 نقاط، وأكاديمية إي أف سي سابعاً وله 4 نقاط، وبي أس أم سابعاً دون نقاط.

وستُقام مباريات الجولة العاشرة يوم السبت المقبل، حيث تشهد أربع مواجهات، تجمع فريقي ناديي أبوظبي الرياضي والعين على ملعب الفرسان، وفريقي لاليجا أتش بي سي وولفهاوندز على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكيت، وبي أس أم مع أكاديمية إي أف سي، وأكاديمية جو برو سبورتس مع أونكس، وستُلعب هاتان المباراتان على ملعبي اتحاد الكرة بدبي.