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جناح «العميد» في قائمة وديات «الرأس الأخضر»
جناح «العميد» في قائمة وديات «الرأس الأخضر»
20 مارس 2022 13:53

معتصم عبدالله (دبي)
انضم ريان مينديز جناح فريق نادي النصر لصفوف منتخب بلاده «الرأس الأخضر» خلال معسكره الحالي في أوروبا، والذي يخوض خلاله ثلاث تجارب ودية ضمن التحضيرات لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة 2023 في كوت ديفوار.
واستدعى بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز «جناح العميد» ضمن القائمة التي ضمن 34 لاعباً، حيث يخوض المنتخب ثلاث تجارب ودية على التوالي أمام منتخبات جوادلوب وليختنشتاين وسان مارينو أيام الأربعاء والجمعة والاثنين 23 و25 و28 مارس على التوالي.
وتباين أداء مينديز «32 عاماً»، خلال موسمه الحالي مع «العميد» بالتزامن مع المستوى المتذبذب للأزرق في المسابقات، بعدما خاض 20 مباراة بمعدل 1583 دقيقة سجل خلالها 4 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل النصر المركز التاسع بنهاية الجولة 19 برصيد 25 نقطة.

النصر
ريان مينديز
الرأس الأخضر
كأس أمم أفريقيا
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