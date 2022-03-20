أمسية كأس دبي العالمي تترقب إثارة الفعاليات المصاحبة

محمد حسن (دبي)

تصاحب النسخة السادسة والعشرين من كأس دبي العالمي، التي تقام السبت المقبل العديد من الفعاليات التي تشكل متعة إضافية مع سباقات الأمسية المثيرة، خاصة بعد إعلان نادي دبي لسباق الخيل، أن مضمار ميدان سيستقبل الجمهور للمرة الأولى منذ العام 2019، بطاقته القصوى التي تصل إلى 80 ألف شخص.

وتبلغ الأمسية ذروتها في الختام بكأس دبي العالمي للفئة الأولى برعاية «طيران الإمارات» بجائزته الكبرى البالغة قيمتها 12 مليون دولار، إلى جانب باقة من السباقات المصاحبة والتي لا تقل روعة وإثارة، حيث ظلت تستقطب على مدار السنين أفضل الخيول من مختلف أرجاء العالم.

ومع استضافة أفضل خيول العالم، يشهد المضمار حضور أبرز الفنانين العالميين، ومسابقات الأزياء الرائعة والأنيقة، فضلاً عن الضيافة الراقية، والتي تقام بمنطقة أبرون فيو في الهواء الطلق.

وتحيي المطربة البريطانية الشهيرة بيكي هيل الحائزة على عدة جوائز، حفل ما بعد السباق الختامي الذي يقام الساعة 9:30 مساء بمشاركة عدد من الفنانين، واستبقت بيكي حضورها بالتعليق على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «لا أطيق الانتظار حتى أصل إلى دبي لأودي خلال كأس دبي العالمي».

ومن الفعاليات الشهيرة المرتبط بأمسية كأس دبي العالمي، وتجد شعبية واسعة مسابقات «ميدان ستايل ستيكس»، التي تنقسم إلى خمس فئات، تشمل أفضل زي للسيدات، وأفضل قبعة، وأفضل زي للأزواج، وأفضل زي للرجال، بالإضافة إلى أكثر القبعات إبداعاً.

ويتسابق الآلاف من الرجال والنساء من عشاق ومحبي الموضة إلى اختيار الملابس والقبعات المناسبة للمشاركة في هذه الفعالية، التي تضفي على الحدث العالمي أجواءً من الإبهار والزخم الذي يجعل منها عيداً للأناقة والجمال.