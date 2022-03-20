«أبوظبي لقوارب التجديف» يسجل النجاح في مهرجان التراث البحري

أبوظبي (الاتحاد)

حقق سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي حمل اسم البدلة «أحد أسماء اللؤلؤ»، ونظمه نادي تراث الإمارات نجاحاً كبيراً، حيث أسفرت المنافسات القوية عن فوز القارب «الذهب 2» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وبقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، والسكوني ربيع علي الياهي بالمركز الأول، متفوقاً على 15 قارباً في الشوط الأحمر، وحصل على المركز الثاني القارب «شرطة دبي» لمالكه القيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم، والسكوني طارق محمد يوسف المنصوري، وجاء في المركز الثالث القارب «شاطئ دبا» لمالكه الشيخ صالح بن محمد الشرقي، وبقيادة النوخذة علي أحمد خميس النون، والسكوني سعود علي أحمد خميس النون، أما المركز الرابع فكان من نصيب القارب «الفجيرة» لمالكه الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، وبقيادة النوخذة سيف خلف صالح المطري، والسكوني أحمد سالم بخيت.

واصل نادي تراث الإمارات مشاركته في مهرجان التراث البحري الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في الفترة من 18 إلى 27 مارس، على كورنيش أبوظبي بجملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ونوه أحمد عبدالله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في نادي تراث الإمارات، إلى أن السباق يتكون من أربعة أشواط بألوان علم الدولة، ويتأهل الفائزون بالمراكز الأربعة الأولى من كل شوط للمشاركة في الشوط الخامس النهائي.

وأشار المهيري إلى أن السباق يعد تظاهرة رياضية تراثية بحرية، ومن المنتظر أن يقدم المشاركون أشواطاً مثيرة وتنافساً حماسياً، للتأهل للمشاركة في شوط اللقب والناموس «شوط الدانة».

وضمن بطولة الألعاب الشعبية التي ينظمها النادي كجزء من مشاركته في فعاليات المهرجان، فاز فريق جزيرة مصنوعة بالمركز الأول في منافسات لعبة الكرابي، وحصل على المركز الثاني فريق جزيرة النوف، والثالث فريق جزيرة اللؤلؤ.

وكانت المنافسة جرت الجمعة في جولتين للتصفيات بين فرق مصنوعة واللؤلؤ والسمالية والنوف ومروح، والعالية.فيما جرت تصفيات لعبة الميت مساء أمس السبت، حيث تنافست في الجولة الأولى فرق دلما، وأبو الأبيض، والسعديات، وتأهل للنهائي فريق أبو الأبيض، أما الجولة الثانية من التصفيات فجرت بين فريقي دلما والسعديات، حيث تأهل فريق دلما لمقابلة فريق أبو الأبيض في نهائي اللعبة الذي سيقام يوم 26 مارس الجاري.

وكان محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي للخدمات المساندة في نادي تراث الإمارات، تابع خلال زيارته لمهرجان التراث البحري الجمعة على كورنيش أبوظبي، منافسات الشوط الأول من سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، ومنافسات بطولة الألعاب الشعبية، كما اطلع على معرض مركز زايد للدراسات والبحوث واستمع لشرح من فاطمة المنصوري مديرة المركز، عن أهم الإصدارات خاصة المتعلقة بالتراث البحري ومنها «الأطلس البحري لإمارة أبوظبي» بنسختيه العربية والإنجليزية، وكتاب «البحر في دولة الإمارات»، وكتاب «الأهازيج البحرية في الدولة».