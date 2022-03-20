أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب سباق دبي الدولي للدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

سيطر أبطال الإمارات من نجوم رياضة الدراجات المائية، على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي «الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية 2022»، والذي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ الشروق.

وحقق الحدث الكبير والذي أقيم بالتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي للسباقات السريعة «يو آي أم- بالمئوية 1922-2022» نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيرين، وسط حضور جماهيري ومشاركة 60 متسابقاً من 10 دول هي السعودية والبحرين والكويت وقطر وفلسطين وبريطانيا وفرنسا والمجر واليابان، إضافة إلى أبطالنا تنافسوا على المراكز الاُول لعشر فئات.

وشهد السباق تألق بطلنا العائد بقوة إلى منصات التتويج عمر عبدالله راشد على متن الدراجة 76، الذي استطاع الفوز بفئة المحترفين واقف جي بي 1، متقدماً على سلمان يونس العوضي على متن الدراجة 7، وخليفة خالد بالسلاح على متن الدراجة 33، واللذان احتلا المركزين الثاني والثالث، بينما تراجع البطل العالمي الفرنسي رافائيل مورين على دراجته 44 للمرة الأولى إلى هذا الموسم إلى المركز الرابع بسبب عطل فني.

وتفوق البطل أحمد عيسى الحمادي على الدراجة رقم 76 على الأبطال المشاركين في فئة واقف جي بي 2، محققاً المركز الأول بجدارة وحصد الواعد سعيد محمود العوضي على متن الدراجة 33 على المركز الثاني، في حين حل القطري المخضرم وليد محمود الشرشيني على دراجته رقم 11 بالمركز الثالث، ونال الكويتي الخضاري (99) المركز الرابع.

وواصل سلمان يونس العوضي تألقه في فئات البطولة بعد خوضه تحدين في واقف محترفين وجالس جي بي 2، حيث عانق المركز الثاني في الأولى، ونجح في الفوز بصدارة الفئة الثانية على متن دراجته 7 وبالعلامة الكاملة في الفترتين، متفوقاً على بطلينا عامر حوير على الدراجة 17 «الثاني» وسالم اليافعي على الدراجة 10 «الثالث».

وتميزت منافسات جالس جي بي 3 والمخصصة لأبطال الإمارات بالتنافس الساخن، والذي أسفر في النهاية عن تفوق بطلنا عبدالله عبدالرحمن الحمادي على دراجته 10، الذي عانق الصدارة متفوقاً على صاحب الدراجة 69 فهد حسن البلوشي وصاحب الدراجة 70 خالد محمد الزرعوني واللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وأضافت منافسات المخضرمين واقف 2 ستروك إثارة للسباق، حيث استعاد البطل حريز المر محمد بن حريز على دراجته رقم 3 ذكريات الماضي، محققاً المركز الأول بعد تفوقه على صاحب المركز الثاني البريطاني المخضرم أيان ويلكينسون صاحب الدراجة 777، فيما جاء بطلنا محمد محسن في المركز الثالث.

وشد منافسات المواهب الصاعدة الجمهور، حيث عانق راشد سالم علي متن دراجته رقم 55 المركز الأول في واقف ناشئين جي بي 3.3، متفوقاً على سعود محمود العوضي على الدراجة 33 (الثاني) والكويتي فارس رمضان «الثالث»، فيما نجح بطلنا علي عيسى آل علي على دراجته رقم 7 في الفوز بلقب الاشبال 3.2، وحل القطري سلطان الشرشيتي ثانياً وجاء عمر عيسى الحمادي على متن دراجته 77 في المركز الثالث.

وتألق نوم اللعبة من الكويت في باقي الفئات، حيث فاز راشد الدواس بلقب فئة جالس محترفين جي بي 1، بينما فاز أحمد الخضاري بلقب فئة جالس سبارك جي بي 4، وفاز يوسف رمضان بالمركز الأول واقف براعم 8-9 سنوات واقف جي بي 3.1.

وبعد نهاية المنافسات، قام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه المقدم على النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وناصر الظاهري بتتويج أبطال الفئات العشر.

وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر والتقدير إلى رعاة السباق، وفي مقدمتهم مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية، والتي قدمت خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية، من خلال النقل المباشر لفعاليات السباق على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك القيادة العامة لشرطة دبي على دورها الكبير في تأمين الحدث.