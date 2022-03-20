16 فريقاً يتنافسون على «كأس الأخوة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني عن تنظيم «بطولة الأخوّة لكرة القدم» يوم السبت المقبل على ملعب «أس كي استديوم» في أبوظبي بمشاركة 16 فريقاً محلياً، وهي أولى الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي بمنطقة البطين في أبوظبي، وتم على هامشه إجراء قرعة المنافسات، كما تم الكشف عن الزي الذي سيقدمه النادي للفرق المشاركة، وحضره عمار الكردي رئيس النادي وماجد عويضة أمين الشؤون المالية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وممثلو الفرق المشاركة في البطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فرق الاتحاد وكونكورد وفالكونز والأقصى في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق إسناد وضمان ومختبر هارمونيك والميهال، وضمت الثالثة فرق شاميون ومدارس الإمارات الوطنية ومركز د. فراس وزايد الخير، وضمت الرابعة فرق جامعة العين والتسامح والنشامى وسبارك.

وكشف د. سرحان المعيني نائب رئيس النادي، والمشرف على البطولة، عن أن إقامة النسخة الأولى من البطولة لمدة يوم واحد إنما تهدف إلى التعريف بالنادي وأنشطته، كما يسعى النادي كي تكون البطولة سنوية، مع العمل على توسيع المشاركة في النسخة المقبلة، بجانب تنظيم بطولات رياضية في ألعاب أخرى تحظى باهتمام المجتمع الإماراتي.

وقال: نشكر رعاة البطولة، ندعو جميع الفرق واللاعبين بالتحلي بالأخلاق الرياضية العالية وتجسيد اسم البطولة على أرض الملعب.

من جانبه قال عمار الكردي رئيس النادي: فكرة التأسيس جاءت كمبادرة من نخبة من أبناء الإمارات، وأبناء الجالية الفلسطينية فيها، للمساهمة في تعزيز العلاقة التاريخية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، إدراكا منهم لعمق روابط التاريخ واللغة والثقافة المشتركة، وتم إشهار النادي كجمعية نفع عام من قِبل وزارة تنمية المجتمع الإماراتية في يوليو 2021، على أن يكون مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على العلاقة التاريخية المميزة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، والعمل على تحصين هذه العلاقة، لتبقى في أعلى درجات التآخي والتعاون والمساهمة في تعزيز الروابط وتحقيق التواصل وترسيخ العلاقة الأخوية، والعمل على توطيد الصداقة بين الشعبين من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية، وأيضاً المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية بين البلدين وتعزيز دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في الإمارات، ودعم الأفكار المبدعة والابتكارات، والنادي يرحب بالانضمام سواء من أبناء الإمارات، والجالية الفلسطينية فيها، وتنقسم العضوية إلى نوعين، عضوية عاملة وعضوية منتسبة.

وأوضح أن البطولة هي باكورة الأنشطة الرياضية ولن تتوقف، وسيكون هناك أجندة ثابتة للأحداث ليس فقط في كرة القدم، بل في كل الألعاب.