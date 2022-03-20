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الرياضي
مشجع يصيب لاعباً بـ«هاتف محمول»!
مشجع يصيب لاعباً بـ«هاتف محمول»!
20 مارس 2022 12:24

رضا سليم (دبي)
شهد «الديربي» البرازيلي بين إنترناسيونال وجريميو في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة ولاية ريو جراندي دو سول، والتي انتهت بفوز الضيوف 3-0 واقعة غريبة، حيث تعرض لاعب للإصابة من قبل أحد جماهير الفريق المنافسة، والتي قذف هاتفاً محمولاً في وجهه.
أصيب لوكاس سيلفا لاعب فريق جريميو البرازيلي خلال مباراة فريقه أمام غريمه إنترناسيونال، بعدما تلقى هاتفاً محمولاً في وجهه أثناء احتفاله بتسجيل هدف، وأُجبر على مغادرة الملعب لتلقي العلاج الطبي بعدما أوقف الحكم المباراة، واحتفظ بـ «هاتف الواقعة» لتسليمه مع التقرير.
كان لوكاس سيلفا قد اتجه إلى المدرجات للاحتفال بالهدف مع زملائه أمام المدرجات، إلا أن جماهير أصحاب الأرض هاجمت الفريق الضيف، وألقت عليهم زجاجات وقام أحد الجماهير بإلقاء هاتف محمول أصاب اللاعب في الوجه.
وقال جريميو في تقرير المباراة على تويتر: «البديل لوكاس سيلفا نزف بعد أن تعرض للإصابة بسبب هاتف محمول».
وأظهر مقطع فيديو للواقعة لاعب وسط ريال مدريد وأولمبيك مرسيليا السابق البالغ من العمر 29 عاماً وهو ينزف من فمه ووقع الاعتداء في الدقيقة 79 من المباراة.
وتعد هذه ثاني واقعة خطيرة في مباراة بين الفريقين في أقل من شهر، حيث أُلغيت مواجهة بين جريميو وإنترناسيونال قبل لحظات من انطلاقها في فبراير، عندما هاجم مشجعون حافلة جريميو التي كانت في طريقها إلى ملعب إنترناسيونال.
ويلتقي الفريقان مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي على ملعب جريميو يوم الأربعاء لتحديد الفريق الذي سيصعد إلى نهائي البطولة، ومن المنتظر أن يتم معاقبة النادي من قبل اتحاد الكرة في البرازيل وحرمان الجمهور في حضور مبارياته.

البرازيل
جريميو
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