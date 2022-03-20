«شطرنج الشارقة» ينظم دورة تأهيل للمدربين

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج دورة إعداد وصقل مدربي الشطرنج لأندية إمارة الشارقة الوسطى والشرقية، بمشاركة مدربي الشطرنج لأندية الحمرية والثقة للمعاقين والذيد ومليحة واتحاد كلباء ونادي خورفكان، إضافة إلى مدربي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في إطار خطط ومساعي لجنة نشر اللعبة في إمارة الشارقة الرامية إلى تأهيل الكوادر الفنية وصقلها وتأهيلها لنيل الشهادات الدولية المعتمدة في مجال التدريب.

وافتتح الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد للنادي رئيس لجنة نشر لعبة الشطرنج في إمارة الشارقة ورشة العمل مرحباً بجميع المشاركين، متمنياً لهم الاستفادة القصوى من برنامج الدورة، مؤكداً على أهمية تطوير المدربين والكوادر الفنية ورفع مستوى التدريب بالأندية، وأن هناك خطة للجنة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الدورات المختلفة في مجالات التحكيم ونقل المباريات إلكترونياً، علاوة على محاضرات التدريب المتنوعة.