الحساني رئيساً لـ «عربي الرياضة الجامعية» حتى 2026

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مددت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، دورة المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الأستاذ الدكتور سعيد حمد الحساني لعامين، لتنتهي في 2026 بدلاً من 2024، كما قررت تعيين الدكتور ساري حمدان نائباً للرئيس «الأردن»، خلال أعمال الجمعية التي انعقدت في أبوظبي الجمعة الماضي، وشارك فيها 15 دولة هي بجانب الإمارات، الأردن، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن، وجاء تمديد الدورة الحالية بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي لعدم تمكن الاتحاد من القيام بتنفيذ نشاطاته خلال عامي 2020 و2021 .

وأقرت الجمعية ما جاء بتقرير الأمين العام عن نشاطات الاتحاد التي نظمها خلال عامي 2020 - 2021.

وتلقت الجمعية العمومية على هامش اجتماعها، مخاطبات عبر تقنية الاتصال المرئي من ليونز إيدر القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وزن شن رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، ونومسا مالنجو رئيسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، للإشادة بدور الاتحاد العربي في تطوير الرياضة الجامعية العربية، وتدعيم علاقاته بكافة الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية الأخرى، وعبروا عن امنياتهم بنجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه وأبدوا استعداهم للتعاون مع الاتحاد العربي في كل المجالات.

وترأس الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد، اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، وهو الاجتماع الأول الذي ينعقد بحضور الأعضاء، منذ انتشار جائحة كورونا، التي عطلت أعمال الاتحاد الفنية والإدارية طوال العامين الماضيين، وتدارس أعضاء المكتب السبل الكفيلة بإحياء نشاطات الاتحاد، من حيث إقامة البطولات والدورات واللقاءات والمنتديات، حيث يستضيف الاتحاد السوري بطولة الجامعات العربية لكرة الطاولة خلال شهر مايو 2022 في دمشق، وتقام البطولة للجنسين وفي صالحة الفيحاء الرياضية بالعاصمة السورية دمشق، في حين تستضيف الإمارات النسخة الثانية من بطولة زايد لكرة القدم للصالات في مدينة أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للجميع على الحضور، ونوه بأن هذا الاجتماع دستوري وحسب نصوص النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وتوجه في كلمته بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعاية معاليه واهتمامه بالاتحاد العربي، حتى وصل إلى هذا النجاح. في حين وجه النائب الأول للرئيس الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين في كلمته نيابة عن الوفود المشاركة، شكره وتقديره لدولة الإمارات على حسن الاستضافة وكرم الضيافة والتسهيلات التي قدمت لكافة الوفود.