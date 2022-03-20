«خورفكان» بطل «الألعاب الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة الألعاب الإلكترونية التي نظمتها رابطة المحترفين في نسختها الثانية، بالتعاون مع EA Sports وبرعاية فنادق ريكسوس الإمارات، وذلك بفندق ريكسوس بريميوم- جزيرة السعديات أبوظبي.

وتوج علي الحمادي ممثل نادي خورفكان بطلاً لبطولة الألعاب الإلكترونية، بعد تغلبه على أحمد السويدي ممثل شباب الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 في مرحلتي الذهاب والإياب، ونال السويدي الميدالية الفضية للبطولة، فيما حل عادل علي ممثل نادي اتحاد كلباء في المركز الثالث، بعد تغلبه على راشد الزعابي ممثل نادي العين في مباراة تحديد المركز.

وسيمثل الحمادي دولة الإمارات في منافسات البطولة العالمية. FIFA eWorld Cup

كما حصل أصحاب المراكز الثلاثة على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف درهم للبطل، 10 آلاف درهم للوصيف، و5 آلاف درهم لصاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مقدمة من فنادق ريكسوس الإمارات، راعي البطولة، تضمنت إقامة شاملة في عطلة نهاية الأسبوع في كل من فندق ريكسوس بريميوم السعديات أبوظبي، وريكسوس النخلة، وريكسوس بريميوم في دبي.

شارك في مراسم التتويج سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وعلا سيدي جابر مدير الشراكات في فنادق ريكسوس، بحضور شركاء الرابطة من رعاة، أندية، لاعبين، وإعلام.

وأشاد سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين بجميع المشاركين في البطولة منذ مراحلها الأولى وحتى النهائيات، وأثنى على روح الحماس والندية بينهم، وقال: «شهدنا أجواء مميزة في نهائيات البطولة، لم تقتصر على التحدي لتحقيق الفوز، بل كانت هناك أجواء أخوية وروح رياضية بين جميع المشاركين». وأضاف الكعبي: «بذل المشاركون جهداً كبيراً، فالنهائيات استمرت على مدار 12 ساعة، ورغم ذلك حرص كل مشارك على تقديم أفضل ما لديه».