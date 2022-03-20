«نصف هدف» يمنح «الإمارات» كأس تحدي البولو

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز ببطولة كأس تحدي دبي للبولو إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، والتتويج بكأس البطولة عقب الفوز على فريق بنجاش بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف، ليحصد الفريق الكأس بعد الفوز بجميع المباريات الأربع في البطولة ذات الـ 12 هانديكاب كما شهدت الجولة الختامية للبطولة فوز فريق هيسكث على فريق «إيه أم» بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد أل مكتوم عن سعادتها ورضاها على أداء فريقها خلال البطولة والذي توج في النهاية باللقب والكأس وبالعلامة الكاملة، وقالت: سعينا مثل كل الفرق المشاركة للفوز بكأس البطولة، إلا أن الهدف الأبعد هو تطور مستوى الفريق تدريجياً خلال الموسم بعد تجديد عناصره إضافة للتنوع في اختيار الخيول الأنسب لهذه الرياضة.

وأضافت: فريقنا يتواجد بجميع بطولات موسم البولو وبشكل يرقى للطموح بمختلف مستويات البطولات من حيث الهانديكاب ونطمح في مواصلة الفريق لتحقيق مزيد من الألقاب خلال مشاركته في بقية مسابقات الموسم.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد سيطر الإمارات على ضربة البداية وأنهى الشوط الأول بهدفين لهدف، وعزز فريق الإمارات التقدم بشكل واضح في الشوط الثاني ليصل بنهايته إلى 5 أهداف مقابل هدفين.

واطمأن فريق الإمارات مبكراً للنتيجة بعكس فريق بنجاش الذي نشط وسجل هدفين 5-4 ومع بداية الشوط الرابع والأخير أدرك فريق بنجاش التعادل 5-5 وبمزيد من الإثارة والتحدي استعاد فريق الإمارات التقدم تدريجياً وبنجاش يطارده حتى صافرة حكمي المباراة والتي حسمت النتيجة بفارق الهانديكاب 7,5 مقابل 7 لأهداف لفريق بنجاش.

وقام مارتن جي بيدرسن، رئيس مجلس إدارة سلطة المنطقة الحرة العالمية «إيفزا» الراعي الرسمي لبولو الحبتور بتتويج فريق الإمارات بكأس البطولة والهدايا التذكارية وفريق بنجاش الوصيف بالهدايا التذكارية، وفاز بلقب الحصان الأقوى «نوترتيبت» الذي تمتطيه سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقام محمد الحبتور بتتويج فريق هيسكث بكأس المركز الثالث وفريق إيه إم الرابع بالهدايا التذكارية.