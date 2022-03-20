10 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للجودو إلى الأردن، المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والأندية التي يستضيفها الاتحاد الأردني بصالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 21 وحتى 26 مارس الحالي، ويشارك فيها 17 دولة.

ويرأس البعثة محمد جاسم سجواني أمين السر المساعد، وتضم المدرب كوكي لفئة الشباب والمدرب فيكتور للرجال والإداري شعبان السيد والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي و10 لاعبين لفئتي الشباب والرجال هم: أحمد جاسم، سعيد النقبي، وحارب جمعة (الشباب)، واحمد فيصل النقبي، خليفة الحوسني، على الدرمكي، ارام، جورام، ماجو مدومار ونوجزاري، وستكون مشاركة منتخب الرجال في مسابقتي الفردي والفرق، ويشارك منتخب الشباب في الفردي فقط، باستثناء اللاعب سعيد النقبي الذي يشارك في الفئتين.

ويحضر فعاليات البطولة ناصر التميمي أمين السر العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي مراقباً للجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة، التي تنعقد على هامش البطولة ممثلاً لدولي، ويمثلنا في اجتماعات الجمعية العمومية محمد جاسم عضو الاتحاد العربي، والذي يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد التي تعقد اليوم الاثنين بفندق أرينا سبيس بعمان، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية صباح يوم غد الثلاثاء، ويعقد في اليوم نفسه الاجتماع الفني وقرعة البطولة واجتماع الحكام والميزان للمشاركين في الجولة الافتتاحية، بينما تبدأ منافسات البطولات المختلفة اعتبارا من صباح يوم بعد غدٍ الأربعاء بفئتي الشباب والشابات.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالإعداد المميز لمنتخبنا الوطني خلال فترة الإعداد الداخلي في أبوظبي، تطلعاً للمشاركة الإيجابية خلال فعاليات البطولة، مؤملاً أن يعكس المنتخب سمعه الرياضة الإماراتية خلال هذه التظاهرة العربية.