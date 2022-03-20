«حامل اللقب» يواصل السقوط.. مينيسوتا يرسخ العقدة

لوس أنجلوس (رويترز)

خسر ميلووكي باكس حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 138-119 أمام مينيسوتا تيمبرولفز، بعد أن حقق كارل-أنطوني تاونز رقمين مزدوجين للمرة السابعة في آخر ثماني مباريات.

وسجل تاونز 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ليقود تيمبرولفز لانتصاره الثاني هذا الموسم على باكس وفوزه الرابع على التوالي في المجمل. كما أحرز أنطوني إدواردز 25 نقطة وأضاف دانجيلو راسل 16 نقطة.

واستغل مينيسوتا أخطاء ميلووكي، فأحرز 21 نقطة من كرات فقدها منافسه.

وفي غياب يانيس أنتيتوكومبو لشعوره بآلام في الركبة، تصدر كريس ميدلتون قائمة المسجلين في ميلووكي وأحرز 15 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كل من بروك لوبيز وبات كونوتون 15 نقطة.

وسجل كريستابس بورزينجيس 27 نقطة من بينها 16 في الربع الأخير، ليتصدر سبعة لاعبين أحرزوا عشر نقاط على الأقل في انتصار واشنطن ويزاردز 127-119 على لوس أنجلوس ليكرز، ليضع حداً إلى سلسلة من ست هزائم متتالية.

وألقى الفوز بظلال على أمسية مميزة لنجم ليكرز ليبرون جيمس، الذي أحرز 38 نقطة ليتجاوز كارل مالون إلى المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للنقاط في تاريخ دوري السلة الأميركي.

وتأخر واشنطن بفارق وصل إلى 16 نقطة، قبل أن يتقدم لأول مرة في المباراة عند 107-106 بعد ثلاثية من بورزينجيس مع تبقي سبع دقائق و26 ثانية على نهاية الربع الأخير.

وسجل كنتافيوس كولدويل-بوب 18 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة أمام فريقه السابق، بينما أضاف كل من ديني أفديجا ودانييل جافورد 17 نقطة لصالح واشنطن، الذي تفوق على ليكرز 34-20 في الربع الأخير.

وأحرز راسل وستبروك 22 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة مع لوس أنجلوس، الذي خسر 12 من آخر 13 مباراة له خارج ملعبه.

وأحرز داريوس جارلاند لاعب فريق كل النجوم 24 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة، وأضاف زميله سيدي عثمان 16 نقطة في مشاركته من مقاعد البدلاء، ليتغلب كليفلاند كافاليرز 113-119 على ديترويت بيستونز.

كما سجل لامار ستيفنز 15 نقطة لصالح كافاليرز، وأضاف كيفن لاف 14 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وسجل مايلز بريدجز 23 نقطة وأضاف بي.جيه واشنطن 22 نقطة، ليقدم تشارلوت هورنتس عرضاً ممتعاً ويفوز 129-108 على دالاس مافريكس، محققاً انتصاره الرابع على التوالي.

وأحرز هورنتس «36 فوزاً-35 هزيمة»، صاحب المركز التاسع في القسم الشرقي، 20 ثلاثية في المباراة.