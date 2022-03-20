رادار «الشياطين» يرصد ليفاندوفسكي

أنور إبراهيم (القاهرة)

تدرس إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إمكانية ضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميوينخ الألماني، إلى قلعة «الشياطين الحمر» في الصيف القادم.

وذكرت شبكة «سكاي ألمانيا» أن اليونايتد يفكر بجدية في توجيه سهامه نحو هذا النجم الهداف، وأفضل لاعب في العالم لعام 2021، مستفيداً من الوضع التعاقدي لهذا اللاعب مع النادي البافاري، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023، من دون أن تهتم إدارة النادي بأمر تجديده حتى الآن، وتوقف المفاوضات بينها وبينه ووصولها إلى نقطة الصفر.

ولم يكن اهتمام اليونايتد بضم ليفاندوفسكي وليد اللحظة، وإنما يرجع الاهتمامه بضمه إلى عام 2020، عندما جس مسؤولو النادي الإنجليزي نبض إدارة النادي الألماني من أجل انتقاله إلى أولد ترافورد، ولكن الاتصالات لم تسفر وقتها عن أي اتفاق.

ورغم أنه لم يعد يتبقى على انتهاء عقد «ليفا» سوى 15 شهراً فقط، إلا أن إدارة البايرن لم تحرك ساكناً لدرجة أن هذه السلبية من جانبها أغضبت النجم المخضرم لوثر ماتيوس أسطورة البايرن، والذي يكتب مقالاً في شبكة «سكاي ألمانيا» ودفعته إلى أن يصرح قائلاً: هذا التجاهل لليفاندوفسكي وعدم الإسراع بالتجديد له، يعتبر نوعاً من عدم الاعتبار.

ويعتبر ليفاندوفسكي من أفضل المهاجمين في العالم، ولهذا كان الطلب عليه كبيراً من أكثر من نادٍ أوروبي آخر، وفي مقدمتها ريال مدريد، كما اهتم به باريس سان جيرمان لفترة ثم صرف النظر عنه.

وكان حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن، أرجع سبب التأخير في تقديم عروض لنجوم الفريق الثلاثة روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نوير، إلى الموقف المالي الصعب الذي يمر به النادي، وبوجه خاص في ظل عدم امتلاء ملعب «أليانز أرينا» بالجماهير بسبب جائحة كورونا، ما أثر بالسلب على مداخيل النادي وإيراداته.

بدأ ليفاندوفسكي مسيرته الاحترافية داخل بولندا في موسم 05/2006 بنادي دلتا وارسو، ومنه إلى زنيتش بروشاكوف (06/2008) وليخ بوزنان (08/2010)، ثم شد الرحال إلى ألمانيا حيث لعب لبروسيا دورتموند حتى 2014، لينتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ حتى الآن.

وحصل ليفاندوفسكي مع البايرن على 6 بطولات دوري"بوندسليجا، وكأس ألمانيا مرتين والسوبرالمحلي 3 مرات، كما حصل في بولندا على الدوري مرة والكأس مرة.

وانضم ليفاندوفسكي إلى منتخب بلاده في 2008.