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الرياضي
23 لاعباً في قائمة «الفراعنة» لمباراتي السنغال
23 لاعباً في قائمة «الفراعنة» لمباراتي السنغال
19 مارس 2022 23:01

القاهرة (د ب أ)
أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، ضم 23 لاعباً لقائمة الفريق استعداداً لمواجهتي السنغال يومي 25 و 29 مارس الجاري، في الجولة الثالثة والفاصلة للتأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، أن القائمة ضمت محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي في حراسة المرمي، ومعهم عمر كمال وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأيمن اشرف وأحمد فتوح وحمدي فتحي ونبيل عماد «دونجا» وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد النني ومحمد مجدي أفشه ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفي محمد ومروان حمدي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.
ويدخل المنتخب المصري في معسكر مغلق غداً استعداداً لمواجهة السنغال المقرر لها 25 مارس باستاد القاهرة، علي أن تقام مواجهة الإياب 29 مارس الجاري بداكار .
وكان المنتخب المصري قد ألتقى نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت في فبراير الماضي، حيث نجح الفريق السنغالي في خطف اللقب بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة.

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