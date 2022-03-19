برشلونة يفتح الباب لعودة ميسي

مدريد (د ب أ)

أوضح تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن ليونيل ميسي سيظل مرحباً به طوال توليه تدريب الفريق.

وترك ميسي برشلونة العام الماضي في صفقة صدمت عالم كرة القدم، خاصة وأن العملاق الإسباني لم يكن قادراً على الوفاء بشروط العقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع ميسي.

وكان هذا يعني أن ميسي يمكنه الرحيل كلاعب حر وانضم لباريس سان جيرمان، ولكنه حتى الآن لم يقدم العروض المنتظرة منه.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد غداً الأحد، إن ميسي يستحق أن تظل أبواب برشلونة مفتوحة أمامه.

وأضاف: طالما أنا المدير الفني هنا، فإذا أراد أن يأتي بشكل يومي لمشاهدة التدريبات أو التحدث مع المدرب، ما قدمه لنا لا يقدر بثمن، إنه أفضل لاعب في التاريخ.

وأضاف: يستحق تحية كبيرة من النادي. ولكن اليوم لديه عقد مع باريس سان جيرمان، أعتقد أنه وقع لعامين.

وانتقل تشافي للحديث عن المباراة أمام الريال، حيث دعا فريقه لتغيير حظوظه أمام منافسه، رغم أنه كان غير متأكد عما إذا كان فريقه يعاني من "عقدة نقص" أمامه.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد، بقيادة كارلو أنشيلوتي، علماً أن برشلونة خسر في آخر خمس مباريات أمام مدريد في كل المسابقات.

ولكن، منذ وصول تشافي، صعد برشلونة للمركز الثالث في الدوري، حيث حصد 34 نقطة من 15 مباراة بالدوري، وهو رقم قياسي تمكن فقط ريال مدريد من التغلب عليه في هذه الفترة بحصده 39 نقطة.

وقال تشافي: لا أعلم ما إذا كان لدى فريقي عقدة نقص، لم أكن مدرباً للفريق.

وأضاف: إنها فرصة عظيمة لتغيير التاريخ، والفوز سيدعم بقوة ما نعمل عليه.

وأكد: يجب أن نتحلى بالشجاعة، وأن نحاول فرض أفكارنا، ولكن علينا أيضا أن نتحلى بالهدوء، لأنه سيكون هناك لحظات لكل شيء. من خبرتي، يمكنني توصيل الهدوء للاعبين ، إنها مجرد فرصة أخرى لحصد ثلاث نقاط، ويجب علينا محاولة الاستمتاع بالمناسبة.