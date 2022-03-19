نابولي.. «قلب الطاولة»



روما (أ ف ب)

انتزع نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً بقلبه الطاولة على ضيفه أودينيزي بثنائية مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن، في المرحلة الثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الإسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة، لكن نابولي ضرب بقوة في الشوط الثاني، وسجل هدفين عبر مهاجمه أوسيمهن في الدقيقتين 52 بضربة رأسية و63 بتسديدة «على الطاير»، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً على لائحة الهدافين، وإلى 15 هدفاً في مختلف المسابقات.

وأكمل أودينيزي المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه الإسباني بابلو ماري في الدقيقة 83.

وهو الفوز الثاني توالياً لنابولي، والتاسع عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 63 نقطة منتزعاً المركز الأول بفارق الأهداف من ميلان الذي يحل ضيفاً على كالياري لاحقاً.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.