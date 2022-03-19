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الرياضي
فرايبوج.. النتيجة «المُرة»!
فرايبوج.. النتيجة «المُرة»!
19 مارس 2022 21:33

 
برلين (أ ف ب) 

فشل فرايبورج في تعقيد الأمور بالصراع على المركز الرابع، وبقي في المركز الرابع مؤقتاً، بتعادل سلبي بطعم الخسارة أمام مضيفه جرويتر فورث متذيّل الترتيب السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويحتدم الصراع بين أندية باير ليفركوزن الثالث ولايبزج الخامس وفرايبورج وهوفنهايم السادس، على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبهذا التعادل، لم يحصد فرايبورج إلا نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 45 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ليفركوزن الذي يحلّ «الأحد» ضيفاً على فولفسبوج.
كما يلعب الأحد لايبزج مضيفاً لأينتراخت فرانكفورت وفي رصيده 44 نقطة، وفي حال فوزه وتعثر ليفركوزن أو خسارته، سيقفز إلى المركز الثالث.
وبدوره أهدر هوفنهايم فرصة الانقضاض على المركز الثالث ولو مؤقتاً بخسارته القاسية بثلاثية نظيفة أمام هرتا برلين.
وسجل نيكلاس ستارك (39)، الجزائري إسحق بلفوضيل (63) ودافيد راوم (خطأ في مرمى فريقه 74) الأهداف.
وبقي هوفنهايم في المركز السادس مع 44 نقطة، فيما كانت النقاط الثلاث مهمّة جداً لهرتا برلين الساعي إلى تجنّب الهبوط، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.
وفي مباراة أخرى، حقق ماينز فوزاً عريضاً برباعية نظيفة على أرمينيا بيليفيلد.
وهذا الفوز هو الأول لماينز بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند وأونيون برلين في المرحلتين السابقين، وبالتالي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.
في المقابل، مني أرمينيا بيليفيلد بخسارته الرابعة توالياً ليبقى في المركز السابع عشر قبل الأخير مع 25 نقطة.
وفاز شتوتجارت على ضيفه أوجسبورج 3-2، محسناً بالنقاط الثلاث وضعه في صراع الهبوط، محتلاً المركز الرابع عشر مع 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن أوجسبورج في المركز الخامس عشر.

 

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