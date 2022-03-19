لوكلير «أول المنطلقين» في «جائزة البحرين»



اَلصَّخِير (أ ف ب)



انتزع سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الانطلاقة من المركز الأول، في سباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم في «الفورمولا-1»، عقب تألقه في التجارب الرسمية اليوم «السبت» على حلبة الصخير في العاصمة المنامة.

وتفوق لوكلير على بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وزميله في فريق «الحصان الجامح» الإسباني كارلوس ساينس، والسائق الثاني لريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما حل بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خامساً.

وسجل لوكلير أسرع لفة في التجارب الإقصائية الثالثة مع 1:30.558 دقيقة مقابل 1:30.681 دقيقة لفيرستابن و1:30.687 دقيقة لساينس.

وتصدر لوكلير التصفيات الأولى أمام زميله ساينس وفيرستابن، فيما حل السائق الثاني السابق لمرسيدس والحالي لالفا روميو-فيراري الفنلندي فالتيري بوتاس رابعاً وهاميلتون عاشراً خلف زميله الجديد في الفريق مواطنه جورج راسل.

وحقق فيرستابن أسرع توقيت في التصفيات الثانية أمام ساينس ولوكلير وبيريس، وحل هاميلتون خامساً، وبوتاس عاشراً، قبل أن يضرب لوكلير بقوة في التصفيات الثالثة، بتسجيله أسرع لفة لينتزع الانطلاقة من المركز الأول، لأول سباق من السباقات الـ23 هذا الموسم.

وعانى هاميلتون في التصفيات قبل أن ينهيها في المركز الخامس لينطلق على نفس الخط مع زميله السابق بوتاس غداً «الأحد».

وتابع الدانماركي كيفن ماجنوسن (هاس) تألقه في بداية الموسم، عندما حل سابعاً أمام سائق ألبين-رينو الإسباني فرناندو ألونسو.

وكان ماجنوسن استهل عودته إلى بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» مع فريقه القديم-الجديد هاس الأميركي بأفضل طريقة ممكنة، إذ سجل أسرع توقيت خلال اليوم الثاني من التجارب التي أقيمت الأسبوع الماضي في البحرين وذلك بعد 48 ساعة من حلوله بدلاً من الروسي نيكيتا مازيبين المجرد من مقعده بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.