«الإعصار» يوقف زحف العربي في «الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)



خطف حتا ثلاث نقاط غالية، بتغلبه على العربي 2-1، ضمن «الجولة 24» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأوقف زحف منافسه نحو الصدارة، بعدما تجمد رصيده عند «النقطة 53»، وبفارق 5 نقاط عن دبا الفجيرة «المتصدر»، ويملك «النواخذة» فرصة زيادة الفارق إلى 8 نقاط، في حال فوزه على مسافي اليوم، ورفع «الإعصار» رصيده إلى «النقطة 40».

وبدأ حتا المباراة بهدف مبكر أحرزه أنطونيو روزا في الدقيقة الثانية، وأدرك العربي التعادل بتوقيع أزيريدو من ضربة الجزاء في الدقيقة 49، وأحرز حتا هدف الفوز «الثمين» عن طريق عبيد عيد في الدقيقة 90.

وعاد البطائح من مباراته مع دبا الحصن بأغلى ثلاث نقاط، بعد أن «قلب النتيجة»، وتفوق على صاحب الأرض بهدفين لهدف، ليحافظ على المركز الثالث، ويقترب أكثر من «الوصافة»، حيث وصل إلى «النقطة 52»، بفارق «نقطة» عن العربي «الثاني»، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند «النقطة 47».

وتقدم دبا الحصن بهدف أحرزه واندرسون موراو في الدقيقة 24، وعاد البطائح في الشوط الثاني بهدفين سجلهما برتراند في الدقيقة 47، ويوسف سعيد في الدقيقة 52.

وفي باقي مباريات اليوم الأول للجولة، فاز الجزيرة الحمراء على التعاون 2-1، وسجل «الثنائية» كواكو فابريك في الدقيقة 46، وهوجو الكساندر في الدقيقة 72، فيما أحرز بوشعيب سفياني هدف التعاون في الدقيقة 11، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى «النقطة 23»، ويبقى التعاون عند «النقطة 16».

وتخطى سيتي فريق الرمس بهدفين سجلهما محمد علي موسى في الدقيقة 30، وعبدالله يوسف في الدقيقة 66، ليرفع سيتي رصيده إلى «النقطة 9»، وبقي الرمس عند «النقطة 17».

وتقام 3 مباريات في ختام «الجولة 24» اليوم، حيث يلتقي مسافي مع دبا الفجيرة، ومصفوت مع الفجيرة، وجلف أف سي مع الحمرية.