بوكيتينو: الأبطال ممكن!

باريس (رويترز)

يثق ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، أنه يستطيع مساعدة ناديه على إحراز لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في يوما ما، رغم الانهيار الأخير أمام ريال مدريد.

وفاز سان جيرمان بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر، قبل أن يخسر 3-1 في سانتياجو برنابيو الأسبوع الماضي في مباراة الإياب، ليتعرض لانهيار جديد، بعدما عانى سابقا أمام برشلونة ومانشستر يونايتد.

وبعد أكثر من عام واحد على تعيين بوكيتينو في منصبه، بلغ سان جيرمان قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه خسر لقب الدوري الفرنسي أمام ليل، حيث افتقر للشخصية ولأسلوب اللعب المميز.

ورغم ذلك، لا يزال بوكيتينو يطالب بالحصول على المزيد من الوقت.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة موناكو في الدوري يوم الأحد: نحن فريق ينافس بالفطرة. من المثير التعامل مع هذا النوع من التحدي.. من المثير الحديث عن فرص المنافسة مرة أخرى على لقب دوري الأبطال.

وأضاف: بعيداً عن الحزن، فإن من التحدي الرائع ترشيح باريس سان جيرمان للقتال على تحقيق أهدافه. ونعم نحن نشعر أن بوسعنا النجاح في ذلك.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة من 28 مباراة، وبفارق 15 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف نيس ثالث الترتيب يوم الأحد.