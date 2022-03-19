أرسنال يعزز حظوظه في «الأبطال» بنقاط أستون فيلا

لندن(أ ف ب)

عزّز أرسنال حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين خارج ملعبه على أستون فيلا 1-صفر في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم السبت.

ورفع أرسنال رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، إلى 54 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي خاض مباراة أكثر.

والفوز هو الخامس توالياً لأرسنال خارج ملعبه وذلك للمرة الأولى منذ مايو عام 2015، علماً بأنه يطمح للعودة إلى المسابقة القارية الأولى للمرة الأولى منذ 2017.

واستعاد أرسنال بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه على أرضه أمام ليفربول صفر-2 في منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة، في مباراة كان فيها الطرف الأفضل قبل أن يسجل ليفربول هدفين في الدقائق الـ25 الأخيرة.

غاب عن أرسنال حارس مرماه الأساسي المتألق بشكل لافت هذا الموسم آرون رامسدايل لإصابة في الورك، في حين لم يشارك المهاجم البرازيلي الشاب جابريال مارتينيلي لمرضه، فحل بدلاً منهما الألماني برنارد لينو واميل سميث رو في التشكيلة الأساسية.

كان أرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول وسنحت له أكثر من فرصة جيدة لافتتاح التسجيل، أبرزها تصويبة من الغاني توماس بارتي بعد هجمة مرتدة سريعة بين يدي حارس أرسنال السابق إيميليانو مارتينيز (8).

وتدخل مارتينيز بعدها بقليل عندما أنقذ مرماه من هدف عكسي لزميله المدافع أرزي كونسا.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة لجناحه الدولي بوكايو ساكا بعد «دربكة» داخل المنطقة (30).

في المقابل، لم ينجح أستون فيلا في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث في الشوط الأول.

تحسن أداء استون فيلا في الشوط الثاني، إلا أن مهاجميه لم يختبروا لينو كثيراً، لا بل كاد ساكا يضيف الهدف الثاني عندما أطلق كرة قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن لفيلا (60).

وسنحت أول فرصة لأستون فيلا في هذا الشوط عندما سدد الاسكتلندي جون ماكجين كرة ارتطمت بأسفل القائم الأيسر لأرسنال (68).

واشرك مدرب استون فيلا وأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد داني إينجز بدلاً من أولي واتكنز في خط المقدمة، وكاد يسجل من أول فرصة له عندما سدد كرة رأسية سقطت على الشباك من فوق (84).