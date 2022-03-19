سباق الألقاب يشعل «دولية دبي» للجواد العربي

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء الغد على منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها التاسعة عشر، المقامة حالياً بقاعات زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 150 خيلاً يتنافسون على 6 بطولات، حيث تأهل 70 خيلاً من الدور التمهيدي، الذي أقيم على مدار يومين بمعدل 5 خيول في كل شوط من الأشواط الأربعة عشر، إلا أن التنافس على 18 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

حضر منافسات اليوم الثاني الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، عضو اللجنة المنظمة وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعادل الفلاسي المنسق العام للحدث.

تصدرت «نسمة الهواجر» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول للشوط السادس للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات، برصيد 92.83 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني «ع ج أمانة» لمربط عجمان بـ 92.75 نقطة والثالث «أستونيا» للمالك يوسف أحمد عبداللطيف آل علي.

وفي الشوط السابع للأفراس بعمر 10 سنوات فأكثر، تصدرت «بسندرستبموشايلو» لمربط عجمان المركز الأول بـ 93.25 نقطة وكان المركز الثاني من نصيب «ماجستي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 91.25 نقطة والثالث «نوال باي أبولو» لمربط الجزيرة للخيول العربية برصيد 90.67 نقطة.

وتصدر المهر «جي أس تروي» لمربط الجواهر للخيول العربية المركز الأول في الشوط التاسع للمهور بعمر سنة واحدة القسم الأول، محققاً 92.75 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني «ظافر الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري برصيد 91.92 نقطة والثالث «وارث الزبير» للشيخ سلطان محمد عبدالله آل ثاني وحقق 91.08 نقطة.

وفي القسم الثاني بالشوط التاسع، تصدر «أس أم مشهور» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم محققا 92.42 نقطة، فيما جاء «دي تويجان» لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني برصيد 92.25 نقطة، والثالث «فلاح الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري محققاً 91.50 نقطة.

وفي الشوط العاشر للمهور بعمر سنتين، جاء في المركز الأول «دي شهار» لمربط دبي للخيول العربية محققاً 93.25 نقطة والثاني «عز الخشاب» لمربط الخشاب الكويتي برصيد 92.42 نقطة، والثالث «منير كي إتش» لمربط الكحيلة للخيول العربية، برصيد 91.83 نقطة.

وتصدر «دي شهير» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول في الشوط الحادي عشر للمهور بعمر 3 سنوات، وسجل 92.25 نقطة، والثاني «ع ج عجبان» لمربط عجمان محققاً 92 نقطة والثالث «نيشان» ملك خالد غانم مبارك العميري، برصيد 91.83 نقطة.

وتقدم الفحل «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لصدارة الشوط الثاني عشر للفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات محققاً 92.83 نقطة، وجاء في المركز الثاني «سيف البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وسجل 92.33 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «مهاب بي إتش أم» للمالك طلال حميد محمد المسكري وسجل 92 نقطة.

وأكد سلطان اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق وعضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن النسخة الحالية من البطولة تعد استثنائية للغاية، بسبب اختيار صفوة الخيول للمشاركة فيها، مشيراً إلى أن بطولة العالم الأخيرة شارك فيها 80 جواداً فقط، وهو ما يعني صرامة القيود المفروضة على الخيول المشاركة، من ناحية جودتها وكذلك البطولات السابقة التي حققتها.

وأضاف: في النسخة الحالية من البطولة لاحظنا تقارب فارق النقاط بين جميع الخيول المشاركة، ما يعني تقارب المستويات، الأمر الذي يوضح مدى قوة المنافسة لجميع المشاركات، كما أن ثقافة ملاك الخيول في الوقت الحالي باتت تتماشى مع توجه البطولات العالمية، وهي عدم المشاركة بأي جياد، حيث لا بد وأن تكون لها حضورها القوي في مختلف البطولات العالمية.